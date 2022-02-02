"Договорняка" Трухина с Монастырским не было — МВД выступило с заявлением

В МВД прокомментировали видео с Трухиным с места аварии / Фото: Коллаж: Сегодня
Национальная полиция сообщила, что дело нардепа Александра Трухина передано в Государственное бюро расследований.
"Народный депутат Украины является специальным субъектом уголовного производства. Уголовные производства, в которых он может фигурировать в качестве подозреваемого, входят в подследственность Государственного бюро расследований. Именно потому, что в ходе следствия полицией были получены факты, свидетельствовавшие, что за рулем автомобиля "Ауди" мог быть народный депутат Украины, уголовное производство было передано из Национальной полиции в Государственное бюро расследований", — говорится в сообщении МВД.
В ведомстве подчеркнули, что попытки представлять суть дела так, что якобы Трухин о чем-то пытался "договориться" с министром внутренних дел Украины не соответствуют действительности.
"Полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию ДТП. Установление всех фактов и обстоятельств ДТП с участием народного депутата Украины и принятие соответствующих процессуальных решений входят в полномочия Государственного бюро расследований", — говорится в сообщении.
Скандал с Трухиным
Нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа" после того, как была обнародована видеозапись с нагрудных камер полицейских с места ДТП в августе 2021 года.
На записи слышно, как Трухин обращается к полицейскому со словами: "Давай я тихонько в лес уйду", а также обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским и предлагает взятку из денег, которые якобы лежат у него в сумке в машине. На видео он также подтвердил, что был за рулем попавшей в ДТП машины. Он обращался к правоохранителю и обещал "найтись" потом и "отблагодарить"
Скандальное ДТП
- Авария произошла 23 августа 2021 года в Дарницком районе Киева. В ней серьезно пострадали шесть человек, в том числе сотрудники Украинской ассоциации футбола.
- Сначала полиция официально не подтверждала, что в деле об аварии фигурирует нардеп Александр Трухин. Но на данный момент это уже не вызывает сомнений. Тем не менее правоохранители все еще не установили, был ли нардеп Трухин за рулем в момент ДТП.
- Сайт "Сегодня" разобрался в ситуации с ДТП. По информации, которую мы получили в МВД, Трухин действительно находился в автомобиле, спровоцировавшем аварию на Бориспольской трассе.
- После публикации видео с места ДТП глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал выгнать Трухина из партии.