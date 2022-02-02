"Договорняка" Трухина с Монастырским не было — МВД выступило с заявлением

В МВД прокомментировали видео с Трухиным с места аварии / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальная полиция сообщила, что дело нардепа Александра Трухина передано в Государственное бюро расследований.

"Народный депутат Украины является специальным субъектом уголовного производства. Уголовные производства, в которых он может фигурировать в качестве подозреваемого, входят в подследственность Государственного бюро расследований. Именно потому, что в ходе следствия полицией были получены факты, свидетельствовавшие, что за рулем автомобиля "Ауди" мог быть народный депутат Украины, уголовное производство было передано из Национальной полиции в Государственное бюро расследований", — говорится в сообщении МВД.

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В ведомстве подчеркнули, что попытки представлять суть дела так, что якобы Трухин о чем-то пытался "договориться" с министром внутренних дел Украины не соответствуют действительности.

"Полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию ДТП. Установление всех фактов и обстоятельств ДТП с участием народного депутата Украины и принятие соответствующих процессуальных решений входят в полномочия Государственного бюро расследований", — говорится в сообщении.

Скандал с Трухиным

Нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа" после того, как была обнародована видеозапись с нагрудных камер полицейских с места ДТП в августе 2021 года.

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На записи слышно, как Трухин обращается к полицейскому со словами: "Давай я тихонько в лес уйду", а также обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским и предлагает взятку из денег, которые якобы лежат у него в сумке в машине. На видео он также подтвердил, что был за рулем попавшей в ДТП машины. Он обращался к правоохранителю и обещал "найтись" потом и "отблагодарить"

Скандальное ДТП