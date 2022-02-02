"Договірняка" Трухіна з Монастирським не було – МВС виступило із заявою

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Національна поліція повідомила, що справу нардепа Олександра Трухіна передано до Державного бюро розслідувань.
"Народний депутат України є спеціальним суб'єктом кримінального провадження. Кримінальні провадження, в яких він може фігурувати як підозрюваний, належать до підслідності Державного бюро розслідувань. Саме через те, що в ході слідства поліцією були отримані факти, які свідчили, що за кермом автомобіля "Ауді" міг бути народний депутат України, кримінальне провадження було передано з Національної поліції до Державного бюро розслідувань", – повідомляє МВС.
У відомстві наголосили, що спроби представити справу так, що Трухін нібито про щось намагався "договоритися" з міністром внутрішніх справ, не відповідають дійсності.
"Поліцейські сумлінно виконали свої службові обов'язки з документування цього ДТП. Встановлення всіх фактів і обставин ДТП за участю народного депутата України й прийняття відповідних процесуальних рішень належать до повноважень Державного бюро розслідувань" , – йдеться у повідомленні.
Скандал з Трухіним
Нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу" після того, як було оприлюднено відеозапис із нагрудних камер поліцейських з місця ДТП у серпні 2021 року.
На записі чутно, як Трухін звертається до поліцейського зі словами: "Давай я тихенько в ліс піду", а також обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським і пропонує хабар із грошей, які нібито лежать у його сумці в машині. На відео він також підтвердив, що був за кермом машини, що потрапила в ДТП. Він звертався до правоохоронця і обіцяв "знайтись" потім і "віддячити".
Скандальна ДТП
- Аварія сталася 23 серпня 2021 року в Дарницькому районі Києва. У ній серйозно постраждали шестеро людей, зокрема співробітники Української асоціації футболу.
- Спочатку поліція офіційно не підтверджувала, що у справі про аварію фігурує нардеп Олександр Трухін. Але тепер це вже не викликає сумнівів. Проте правоохоронці все ще не встановили, чи був нардеп Трухін за кермом у момент ДТП.
- Сайт "Сьогодні" розібрався у ситуації з ДТП. За інформацією, яку ми отримали в МВС, Трухін справді був в автомобілі, який спровокував аварію на Бориспільській трасі.
- Після публікації відео з місця ДТП голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв вигнати Трухіна з партії.