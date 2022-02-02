"Договірняка" Трухіна з Монастирським не було – МВС виступило із заявою

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Національна поліція повідомила, що справу нардепа Олександра Трухіна передано до Державного бюро розслідувань.

"Народний депутат України є спеціальним суб'єктом кримінального провадження. Кримінальні провадження, в яких він може фігурувати як підозрюваний, належать до підслідності Державного бюро розслідувань. Саме через те, що в ході слідства поліцією були отримані факти, які свідчили, що за кермом автомобіля "Ауді" міг бути народний депутат України, кримінальне провадження було передано з Національної поліції до Державного бюро розслідувань", – повідомляє МВС.

Реклама

У відомстві наголосили, що спроби представити справу так, що Трухін нібито про щось намагався "договоритися" з міністром внутрішніх справ, не відповідають дійсності.

"Поліцейські сумлінно виконали свої службові обов'язки з документування цього ДТП. Встановлення всіх фактів і обставин ДТП за участю народного депутата України й прийняття відповідних процесуальних рішень належать до повноважень Державного бюро розслідувань" , – йдеться у повідомленні.

Скандал з Трухіним

Нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу" після того, як було оприлюднено відеозапис із нагрудних камер поліцейських з місця ДТП у серпні 2021 року.

Реклама

На записі чутно, як Трухін звертається до поліцейського зі словами: "Давай я тихенько в ліс піду", а також обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським і пропонує хабар із грошей, які нібито лежать у його сумці в машині. На відео він також підтвердив, що був за кермом машини, що потрапила в ДТП. Він звертався до правоохоронця і обіцяв "знайтись" потім і "віддячити".

Скандальна ДТП