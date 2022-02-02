Полицейский скрыл от ГБР инцидент со взяткой Трухина после ДТП

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Расследование дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата Украины Александра Трухина в настоящее время продолжается.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
При этом ГБР проводит все необходимые экспертизы и другие следственные действия.
Что говорят в Бюро
"Подчеркнем, что следователи ГБР допрашивали сотрудника полиции, видео из личной камеры которого обнародовали журналисты. К сожалению, работникам ГБР он не предоставил информацию, которую сообщил журналистам", – отметили в ГБР.
Также было отмечено, что поскольку камеры видеофиксации на том участке трассы, где произошло происшествие, на момент ДТП "еще не были установлены", ГБР обращалось к гражданам с просьбой предоставить дополнительные фото- и видео, чтобы ускорить расследование.
"К сожалению, данное обращение не привело к ожидаемому результату. Видео будет истребовано в законном порядке, исследовано. Будет дана юридическая оценка действиям, зафиксированным на нем", – заявили в ГБР.
Напомним, нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа" после того, как была обнародована видеозапись с нагрудных камер полицейских с места ДТП в августе 2021 года. На записи слышно, как Трухин обращается к полицейскому со словами: "Давай я тихонько в лес уйду", а также обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским и предлагает взятку из денег, которые якобы лежат у него в сумке в машине.
Скандальное ДТП
- Авария произошла 23 августа 2021 года в Дарницком районе Киева. В ней серьезно пострадали шесть человек, в том числе сотрудники Украинской ассоциации футбола.
- Сначала полиция официально не подтверждала, что в деле об аварии фигурирует нардеп Александр Трухин. Но на данный момент это уже не вызывает сомнений. Тем не менее правоохранители все еще не установили, был ли нардеп Трухин за рулем в момент ДТП.
- Сайт "Сегодня" разобрался в ситуации с ДТП. По информации, которую мы получили в МВД, Трухин действительно находился в автомобиле, спровоцировавшем аварию на Бориспольской трассе.
- После публикации видео с места ДТП глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал выгнать Трухина из партии.