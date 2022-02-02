Полицейский скрыл от ГБР инцидент со взяткой Трухина после ДТП

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Расследование дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата Украины Александра Трухина в настоящее время продолжается.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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При этом ГБР проводит все необходимые экспертизы и другие следственные действия.

Что говорят в Бюро

"Подчеркнем, что следователи ГБР допрашивали сотрудника полиции, видео из личной камеры которого обнародовали журналисты. К сожалению, работникам ГБР он не предоставил информацию, которую сообщил журналистам", – отметили в ГБР.

Также было отмечено, что поскольку камеры видеофиксации на том участке трассы, где произошло происшествие, на момент ДТП "еще не были установлены", ГБР обращалось к гражданам с просьбой предоставить дополнительные фото- и видео, чтобы ускорить расследование.

"К сожалению, данное обращение не привело к ожидаемому результату. Видео будет истребовано в законном порядке, исследовано. Будет дана юридическая оценка действиям, зафиксированным на нем", – заявили в ГБР.

Напомним, нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа" после того, как была обнародована видеозапись с нагрудных камер полицейских с места ДТП в августе 2021 года. На записи слышно, как Трухин обращается к полицейскому со словами: "Давай я тихонько в лес уйду", а также обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским и предлагает взятку из денег, которые якобы лежат у него в сумке в машине.

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