Поліцейський приховав від ДБР інцидент з хабарем Трухіна після ДТП

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Розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата України Олександра Трухіна наразі триває.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
Зазначено, що ДБР проводить усі необхідні експертизи та інші слідчі дії.
Що кажуть у Бюро
"Підкреслимо, що слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. На жаль, працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам", – зауважили в ДБР.
Також було наголошено, що оскільки камери відеофіксації на тій ділянці траси, де сталася подія, на момент ДТП "ще не було встановлено", ДБР зверталося до громадян з проханням надати додаткові фото- та відеозаписи, щоб прискорити розслідування.
"На жаль, дане звернення не привело до очікуваного результату. Відео буде витребувано у законному порядку, досліджено, та буде надана юридична оцінка діям, зафіксованим на ньому", – заявили в ДБР.
Нагадаємо, нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу" після того, як було оприлюднено відеозапис із нагрудних камер поліцейських з місця ДТП у серпні 2021 року. На записі чутно, як Трухін звертається до поліцейського зі словами: "Давай я тихенько в ліс піду", а також обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським і пропонує хабар із грошей, які нібито лежать у його сумці в машині.
Скандальна ДТП
- Аварія сталася 23 серпня 2021 року в Дарницькому районі Києва. У ній серйозно постраждали шестеро людей, зокрема співробітники Української асоціації футболу.
- Спочатку поліція офіційно не підтверджувала, що у справі про аварію фігурує нардеп Олександр Трухін. Але тепер це вже не викликає сумнівів. Проте правоохоронці все ще не встановили, чи був нардеп Трухін за кермом у момент ДТП.
- Сайт "Сьогодні" розібрався у ситуації з ДТП. За інформацією, яку ми отримали в МВС, Трухін справді був в автомобілі, який спровокував аварію на Бориспільській трасі.
- Після публікації відео з місця ДТП голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв вигнати Трухіна з партії.