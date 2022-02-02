Полгода отговорок: кто и как расследовал ДТП с участием "слуги" Трухина

ДТП с участием нардепа Трухина расследовала полиция и ГБР. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине вспыхнул новый скандал из-за резонансного ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина, произошедшего в августе прошлого года. Издание Украинская правда опубликовало видео разговора депутата с патрульным полицейским во время оформления аварии. "Слуга народа" предлагал копу огромную взятку и угрожал ему звонком главе МВД Денису Монастырскому. Как продвигалось следствие с момента аварии и почему на протяжении 5 месяцев следователи не могли найти видеозаписи с нагрудных камер полицейских и подтверждение того, что именно Трухин был за рулем авто?

ДТП с нардепом Трухиным: обстоятельства аварии

Вечером 23 августа 2021 года на Бориспольском шоссе в Киеве произошло ДТП. Автомобиль Audi А8 врезался в автомобили Ford и Daewoo. В "Форде" находился глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его переводчик Роман Лишень, оба получили травмы средней тяжести и перенесли операции. В автомобиле Daewoo были двое детей, которые также получили телесные повреждения. Еще 2 человека получили незначительные травмы.

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По данным СМИ, за рулем Audi был депутат от "Слуги народа" Александр Трухин. По словам очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения, но отказался пройти тест. Сам же нардеп это опровергал.

На Бориспольском шоссе произошло ДТП. Автомобиль Audi А8 врезался в Ford и Daewoo. Фото: коллаж "Сегодня"

Что рассказал помощник Трухина

В окружении нардепа "Сегодня" рассказывали, что депутат практически никогда не водил автомобиль сам, а в момент аварии за рулем находился его водитель Роман.

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"За два года работы вместе с Александром я никогда не видел его за рулем", – говорил нам один из помощников нардепа Юрий Вьюст.

Что сообщили в МВД

В МВД нам тогда подтвердили, что Трухин действительно находился в автомобиле в момент ДТП.

"В качестве пассажира или водителя – это установит следствие. Что, собственно, сейчас и делается", – говорил "Сегодня" действующий тогда спикер МВД Артем Шевченко.

Артем Шевченко: "Трухин действительно находился в автомобиле в момент ДТП. В качестве пассажира или водителя – установит следствие" / Фото: Facebook

Как работала полиция

В патрульной полиции Киева сообщили, что на месте происшествия патрульные и следователи документально зафиксировали всех лиц, ехавших в автомобилях.

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"На момент прибытия правоохранителей участники аварии находились возле автомобилей, поэтому необходимо было установить, кто из них в момент ДТП был за рулем авто. Полицейские опросили участников события и свидетелей, изъяли отпечатки пальцев и другие вещественные доказательства. Также следователи полиции назначили ряд необходимых экспертиз, чтобы установить, с какой скоростью двигался автомобиль. Во время проведения первоочередных следственных действий один из свидетелей сообщил, что за рулем "Ауди" находился мужчина, как потом выяснилось – народный депутат Украины. В то же время другие свидетели отрицают эти показания", – информировали в пресс-службе ведомства.

На месте ДТП полицейские опросили участников аварии и свидетелей. Фото: zn.ua

Расследование ГБР

31 августа полиция передала дело в ГБР. Министр внутренних дел Денис Монастырский объяснил, что расследование дел, фигурантом которых является народный депутат, относится к компетенции Госбюро расследований.

"Я уверен, что в ближайшее время будут получены все ответы на вопросы, которые есть", – заявил тогда глава МВД.

Денис Монастырский: "Дело нардепа Трухина относится к компетенции ГБР" / Фото: Twitter

Однако в ближайшее время ответы так и не были получены. Через 2 месяца в Бюро заявили, что следователи изъяли ряд видеозаписей движения автомобилей, которые по времени фиксации были приближены ко времени ДТП, но самого момента аварии на этих записях нет. Также в ГБР отметили, что по делу были допрошены более десяти свидетелей происшествия, самого Трухина не допрашивали, так как ждали результатов назначенных экспертиз.

Прошел еще месяц, а расследование так и не сдвинулось с места. В ноябре 2021 года издание "Українські новини" отправило в ГБР журналистский запрос с просьбой проинформировать о ходе дела, на что получило ответ, что Трухин все еще не допрашивался, а результаты экспертиз следователями не получены.

Также ГБР сообщило, что Бюро не получило от полиции документов о проведении освидетельствования на предмет наличия алкоголя в крови нардепа и об отказе Трухина от прохождения теста на алкоголь.

Длительному расследованию удивлялся президент Украины Владимир Зеленский. В ноябре 2021 года во время пресс-конференции он заявил, что экспертиза ГБР должна установить, находился ли депутат Трухин за рулем.

Однако и еще через месяц ГБР не установило, кто находился за рулем авто, которое устроило аварию.

"В настоящее время в уголовном производстве проводятся следственные (розыскные) действия, направленные в том числе на установление лица, находившегося за рулем автомобиля "Ауди" в момент ДТП", – заявили в ГБР в декабре 2021 года.

Лишь в январе 2022 года сотрудники ГБР допросили Александра Трухина. Правда, подробности беседы не сообщили.

Лишь в январе 2022 года сотрудники ГБР допросили Александра Трухина / Фото: Wikipedia

На протяжении 5 месяцев с момента аварии следователи так и не установили, кто же был за рулем Audi, и не смогли найти видео с дорожных камер наблюдения и бодикамер патрульных.

Удаление информации СМИ и обращения к Авакову

Все это время Александр Трухин оставался на свободе и продолжал свою деятельность как народный депутат Украины. Любопытно, что в октябре 2021 года, через 2 месяца после ДТП, Трухин присутствовал на съезде партии "Слуга народа" в Трускавце, где был замечен журналистами в компании куратора силового блока в Офисе президента Олега Татарова.

Журналисты, обратившие внимание на то, что Трухина не было в поезде с другими депутатами, прибывшими в Трускавец, спросили, на чем он приехал и сам ли был за рулем. Нардеп ответил, что приехал на велосипеде и сам им управлял.

Александр Трухин пил кофе с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым, ответственным за правоохранительные структуры. Фото: Власта Лазур

Ряд СМИ сообщал, что во время следствия по делу Трухина информация о ДТП исчезла с сайтов более 30 изданий либо была изменена. Несколько изданий сообщили, что им предлагали "на коммерческих основах" решить вопрос с удалением публикации. В частности, журналист проекта "Зупини Лося" Константин Андриюк сообщил, что за удаление новости сайтам предлагали от 200 долларов.

Константин Андриюк: "За удаление новости о ДТП с Трухиным сайтам предлагали от 200 долларов"

В ноябре 2021 года бывший глава МВД Арсен Аваков в программе Народ против с Наташей Влащенко на телеканале Украина 24 рассказал, что его часто просили не трогать пьяных "слуг" за рулем.

"Мне говорят: "А зачем полицейские специально останавливают депутатов от "Слуги народа"? Почему так получается, мне говорят, что на этой неделе три депутата – помните, была история: одного во Львове задержали, то ли на кого-то наехал, то ли пьяный. Потом другого, потом третьего. Я говорю, потому что это их работа, а вы думайте, как подбирать депутатов, чтобы были адекватными", – сказал Аваков, не уточнив, кто из представителей власти обращался с вопросами о нардепах "Слуги народа".

Арсен Аваков: "Меня часто просили не трогать пьяных "слуг" за рулем" / Фото: Facebook

После того, как издание "Украинская правда" опубликовала видео разговора Трухина с копом и предложением взятки правоохранителю, в ГБР заявили, что в их распоряжении не было видео со служебной камеры полицейских.

"Следователи ГБР допрашивали сотрудника полиции, видео с личной камеры которого обнародовали журналисты. К сожалению, работникам ГБР он не предоставил информацию, которую сообщил журналистам", – заявили в ведомстве, добавив, что данное видео будет исследовано и приобщено к материалам дела.

Вероятно, что далее дело Трухина передадут из ГБР в НАБУ. 2 февраля 2022 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поручила Антикоррупционному бюро зарегистрировать уголовное производство против "слуги народа".

"Без всяких промедлений дала поручение зарегистрировать уголовное производство. К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше. Подследственность определяю НАБУ", – заявила Венедиктова.

Ирина Венедиктова: "Делом Трухина будет заниматься НАБУ" / Фото: Офис генпрокурора

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что народный депутат Александр Трухин занимается неофициальными бюджетными вопросами фракции "Слуга народа". Об этом заявила в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" журналистка, главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Также мы информировали, что президент Владимир Зеленский поддержал заявление Давида Арахамии и партии "Слуга народа" об исключении из партии Александра Трухина.