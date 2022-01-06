Подозрение Порошенко: когда нардеп вернется в Украину

Порошенко вернется 17 января / Фото: Коллаж: Сегодня

Пятый президент Украины, народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, которому сообщили о подозрении в госизмене, вернется в Украину 17 января

Об этом он написал в Facebook.

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Нардеп уточнил, что вернется не для того, чтобы "защищаться от Зеленского, а чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии".

"От попыток построить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане. И как это Янукович тщетно пытался сделать в Украине", – заявил Порошенко.

Порошенко заявил, что планирует воспользоваться правом народного депутата и сразу же после возвращения хочет встретиться с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

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Возможный арест имущества

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что Печерский суд намерен рассмотреть ходатайство об аресте имущества лидера партии "Европейская Солидарность".

По его словам, одному из адвокатов Порошенко поступило смс-сообщение о судебном заседании, хотя по закону о таких ходатайствах должны предупредить заранее нардепа – он должен присутствовать.

"Вчера после 16:00 один из адвокатов нашего объединения Иван Черный получил смс о том, что сегодня в 9:30 здесь будет рассматриваться ходатайство прокурора по фамилии Белкин по поводу, как там написано, ареста имущества Петра Порошенко", – сказал Головань.

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Подозрение в госизмене

20 декабря 2021 года ГБР сообщило о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций Петру Порошенко. Это произошло в рамках дела о преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий.

Поскольку следователи не смогли сообщить нардепу о подозрении лично, они направили сообщения по месту жительства, регистрации, а также по месту работы пятого президента.

Отметим, что ранее в рамках этого уголовного производства о подозрении было сообщено бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину и народному депутату фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.

Ранее мы сообщали, что секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил, что могут быть приняты санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский, комментируя дело Порошенко, не считает, что это как-то будет влиять на ситуацию внутри государства. Он также отметил, что впоследствии люди все поймут.