План на "черный день": что первым делом сделают в "ОПЗЖ", если Медведчука посадят

Прокуроры настаивают на том, чтобы отправить Медведчука в СИЗО / Коллаж "Сегодня"

Судебные заседания по делу народного депутата Виктора Медведчука начались в мае этого года. Тогда ему объявили о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. Изначально сторона обвинения требовала содержания политика под стражей, но его отправили под круглосуточный домашний арест. Меру пресечения несколько раз продлевали.

А уже в октябре к лидеру оппозиции, как он себя называет, вновь нагрянули прокуроры с новым подозрением. На этот раз — в госизмене. Но и теперь в СИЗО нардепа отправить не удалось.

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В Офисе генпрокурора готовят новые аргументы. Что собираются делать однопартийцы и соратники Медведчука, если все пойдет по самому плохому для них сценарию — узнавали журналисты сайта "Сегодня".

На стадии отрицания

Представители фракции ОПЗЖ отметают возможность заключения Виктора Медведчука в СИЗО. Все как один уверены: оснований нет.

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"Мы не думаем, что его отправят, потому что для этого нет никаких юридических доказательств. Это уже будет просто беспредел. А если это произойдет, то, я думаю, будут серьезные последствия для власти. Беззаконие такое требует уже определенной ответственности", — заявил народный депутат от ОПЗЖ Александр Качный.

Коллега подозреваемого добавил, что посадить Медведчука невозможно, даже если этого сильно захотят.

Еще один оппозиционный парламентарий Василий Нимченко ставит психиатрические диагнозы системе правосудия и не верит в то, что его соратника могут лишить свободы:

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"Мы исключаем, что это может быть потому, что я не думаю, что в стране полная шизофрения в сфере правового поведения. У нас есть элементы правового нигилизма, есть элементы морального террора и политических репрессий. Я не думаю, что только два дела. Вы ж слышали, что заявила прокурор. Более 10 тысяч плёнок записи".

При этом политолог Николай Мельник утверждает, что не все представители политсилы будут стоять горой за Медведчука.

"Подчеркиваю, что половина ОПЗЖ, а это группа Левочкина, однозначно не против того, чтобы Медведчук сел или, по крайней мере, потерял влияние в партии", — уверен Мельник.

Международные партнеры в помощь

Также эксперт объясняет: говорить о распаде ОПЗЖ рано. Но если Медведчук получит срок, это в корне поменяет иерархию внутри партии:

"В ОПЗЖ есть центральное руководство, вместе с тем, спокойно выделяется группа влияния Медведчука и группа влияния Левочкина. Если первый окажется в СИЗО, то люди, которые на него ориентируются, такие как Рабинович, Кива, моментально потеряют свое влияние в центральном аппарате партии. Мы, кстати, сейчас можем наблюдать за тем, как группа Медведчука теряет влияние и в региональных центрах, например в Полтавской, Одесской области. То есть, не будет никакого раскола, будет концентрация партии уже в одних руках — в руках Левочкина".

Сам же Илья Кива всячески демонстрирует поддержку своему наставнику, называя обвинения против Медведчука сфабрикованными. Говорит, что судебные тяжбы не рушат политсилу, а только способствуют ее объединению. А помощь будут просить и за пределами Украины:

"Мы будем обращаться в Европейский суд, мы будем обращаться к мировому сообществу по отношению того беспредела власти к нам и к лидеру нашей оппозиционной партии. Данное уголовное преследование имеет все факты фальсификации. Мы уверены в своей невиновности и в своей правоте. Так как правда всегда побеждает, мы вообще не переживаем и не нервничаем".

Антикризисный сценарий не разрабатывают

Судя по тому, как депутаты уверенно отвечают на упреки со стороны обвинения, "плана Б" в партии нет. В этом в комментарии нашему журналисту признался и нардеп от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Черный:

"Сценария какого-то я не знаю. Есть он или нет — я думаю, что мы будем при любых действиях этой власти бороться за нашего товарища и в конце концов справедливость восторжествует. Но ничего нормального и правильного от этой власти мы не ожидаем".

Если главный лидер оппозиционер таки проиграет суд, партию может ожидать переформатирование. Такую версию озвучил политолог: