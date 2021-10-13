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Вторая попытка. Прокуроры снова хотят отправить Медведчука в СИЗО

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
13 октября, 16:19
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Мера пресечения для кума Путина должна быть намного жестче, считает генпрокурор
Венедиктова рассчитывает упрятать Медведчука за решетку. Коллаж "Сегодня"
Венедиктова рассчитывает упрятать Медведчука за решетку. Коллаж "Сегодня"

Офис генерального прокурора обжалует решение Печерского районного суда Киева о продлении домашнего ареста подозреваемому в госизмене нардепу Виктору Медведчуку и будет просить для него СИЗО.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в блоге на Украинской правде.

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Накануне сторона обвинения просила суд арестовать кума Путина с возможностью внесения залога в миллиард гривен, но суд отказал и оставил его сидеть дома.

"Прокуроры будут настаивать на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен. Здесь идет речь о подозрении в тяжких преступлениях: госизмене и содействии террористам. На кону огромные риски возможного побега нардепа и его влияния на соучастников и свидетелей. К тому же не забываем о его связи с представителями РФ и террористическими организациями (т.н. "Л/ДНР". – Ред.)", – написала Венедиктова.

Напомним, недавно Венедиктова в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" объяснила, почему Медведчука до сих пор не отправили в СИЗО.

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Что инкриминируют Медведчуку

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, спонсировании боевиков ОРДЛО и махинациях с углем. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

  • покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
  • передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);
  • антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);
  • спонсирование терроризма через один из украинских банков с разрешения высших должностных лиц страны.

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к рассмотрению дела в суде по сути.

Но 8 октября куму Путина сообщили о новом подозрении и 12 октября даже пытались изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО с возможностью залога в миллиард гривен. Но суд оставил его под домашним арестом до 7 декабря.

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