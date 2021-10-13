Вторая попытка. Прокуроры снова хотят отправить Медведчука в СИЗО

Мера пресечения для кума Путина должна быть намного жестче, считает генпрокурор

Венедиктова рассчитывает упрятать Медведчука за решетку. Коллаж "Сегодня"

Офис генерального прокурора обжалует решение Печерского районного суда Киева о продлении домашнего ареста подозреваемому в госизмене нардепу Виктору Медведчуку и будет просить для него СИЗО.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в блоге на Украинской правде.

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Накануне сторона обвинения просила суд арестовать кума Путина с возможностью внесения залога в миллиард гривен, но суд отказал и оставил его сидеть дома.

"Прокуроры будут настаивать на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен. Здесь идет речь о подозрении в тяжких преступлениях: госизмене и содействии террористам. На кону огромные риски возможного побега нардепа и его влияния на соучастников и свидетелей. К тому же не забываем о его связи с представителями РФ и террористическими организациями (т.н. "Л/ДНР". – Ред.)", – написала Венедиктова.

Напомним, недавно Венедиктова в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" объяснила, почему Медведчука до сих пор не отправили в СИЗО.

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Что инкриминируют Медведчуку

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, спонсировании боевиков ОРДЛО и махинациях с углем. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);

спонсирование терроризма через один из украинских банков с разрешения высших должностных лиц страны.

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к рассмотрению дела в суде по сути.

Но 8 октября куму Путина сообщили о новом подозрении и 12 октября даже пытались изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО с возможностью залога в миллиард гривен. Но суд оставил его под домашним арестом до 7 декабря.