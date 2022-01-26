Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже

"Нормандские переговоры" продолжатся в Берлине через две недели / Фото: Коллаж: Сегодня

Завершение встречи в нормандском формате на уровне советников обозначилось несколькими прорывными новостями.

Во-первых, Россия и Украина впервые изъявили твердое желание покончить с разночтениями Минских соглашений.

Во-вторых, остро подвис в воздухе вопрос прямых переговоров официального Киева с "ЛДНР", где уже через две недели будет поставлена жирная точка.

В-третьих, наконец-то стороны договорились и на бумаге. Подписан документ – второе парижское коммюнике. Такого не было с 2019 года, когда Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон встретились в в Елисейском дворце.

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Минские соглашения

На протяжении почти десятка лет Украина и Россия взаимно обвиняли друг друга в нарушении Минских соглашений. Однако никто ни разу не заявил, что от Минских соглашений нужно полностью отказаться. Тему разночтений некоторых пунктов – особенно политической части – всегда старались обходить стороной. Ведь договориться было невозможно вплоть до некоторых запятых.

26 января после встречи в Париже глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что остается много разногласий по договоренностям. Однако заявил: "Стороны зафиксировали, что есть желание работать". И анонсированная встреча в Берлине через две недели подтверждает, что на достигнутом дело может и не остановиться.

А замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак и вовсе назвал задачей номер одинпокончить с главной проблемой Минских переговоров – их разночтением. Речь также идет и об "инвентаризации выполнения договоренностей", по словам Кремля.

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Первый документ за два года!

Начиная с декабря 2019 года, четыре страны-участницы понадеялись на парижское коммюнике, где были вновь прописаны пункты для дэескалации ситуации на Донбассе. Но дальше подписей дело не пошло. Следующая встреча, которую планировали через четыре месяца, так и не состоялась. Украинская сторона заверяла, что выполнила все требования для следующего раунда. Но пандемия COVID-19 и нарекания РФ на "невыполнении некоторых пунктов" переговоры фактически сорвали.

Однако в 2022 году удалось еще раз сойтись во мнениях на бумаге. Андрей Ермак сообщил о подписании нового документа. Речь идет о содействии прекращения огня на Донбассе.

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"Сам факт возобновления формата – сильный сигнал. Был содержательный и непростой разговор. Сегодня первый документ, который удалось согласовать с декабря 2019 году", – сказал он.

Глава ОПУ уточнил, что все поддержали режим прекращения огня, который должен действовать без каких-либо условий.

Прямые переговоры с "ЛНДР"

Главный подводный камень этой серии "нормандских переговоров" – это вопрос установления контактов официального Киева с "ЛНДР". Украина на протяжении всего времени заявляет о недопустимости такого шага, ведь речь идет именно об украинско-российском конфликте. Не раз говорилось, что это и есть те самые "красные линии".

Поэтому легитимизировать "псевдореспублики" как политические субъекты ни у прошлой власти в лице Порошенко, ни у нынешной при президенте Владимире Зеленском – желания нет.

Однако, накануне "нормандской встречи" стали появляться тревожные сообщения в СМИ с яркими заголовками о том, что Украину якобы могут склонить к так называемому "прямому диалогу".

Но Андрей Ермак еще до начала встречи опроверг слухи. Он заявил, что "никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет".

По словам главы Офиса президента Украины, таким образом в СМИ пытаются создать "зраду".

"Подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались создать "измену" на ровном месте: на режиме прекращения огня, обмене пленными, работе ТКГ", – заявил он.

Жесткую позицию Украины в этом вопросе подтвердила и Россия. Представитель Кремля Дмитрий Козак сказал, что договориться о прямых переговорах с "ДНР" и "ЛНР" не удалось. Но при этом добавил, что официальный Киев якобы взял двухнедельную паузу по этому вопросу.

Правда, глава ОПУ Андрей Ермак не подтвердил договоренности о прямых переговорах с "ЛДНР". Единственное, в чем сошлись Москва и Киев по этому поводу, – так это в дате следующей встречи "нормандской четверки".