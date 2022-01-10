Перспектива Украины в НАТО – получит ли Зеленский четкий ответ в 2022 году

Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить «очень четкую" временную перспективу от НАТО. Фото: "Сегодня"

В 2022 году Украина ждет от НАТО "четкого ответа" о возможной дате вступления нашей страны в Североатлантический альянс. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Сайт "Сегодня" выяснил, сможет ли НАТО дать такой ответ в 2022 году и какие у Украины перспективы в обозримом будущем.

Украине нужна "четкая перспектива"

21 декабря в Гуте в Ивано-Франковской области Владимир Зеленский провел встречу с послами Украины, во время которой заявил, что его не устраивает неопределенность в вопросе вступления нашей страны в НАТО.

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"Мы не можем сегодня принять тезис, который сегодня тоже очень популярен, о ЕС через 30 лет, а НАТО когда-то, через лет 50. Это демотивирует всех и замедляет. Для быстрого движения мы не должны тратить время на какие-то второстепенные вещи", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина стремится добиться членства в Евросоюзе в ближайшие годы и хочет получить "очень четкую временную перспективу от НАТО".

"Очень конкретную. Хотим ее получить в 2022 году", – сказал глава государства.

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Владимир Зеленский: "Мы хотим получить четкую временную перспективу от НАТО" / Фото: Офис Президента Украины

Украина имплементировала две трети стандартов НАТО

В тот же день вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина провела онлайн-брифинг, на котором заявила, что Украина уже имплементировала две трети всех стандартов НАТО. Чиновница отметила, что в 2021 году Украина присоединилась ко всем возможным учениям с Альянсом учения на территории страны, а в 2022 году в Киеве запланированы учения НАТО по кибербезопасности.

"В следующем году мы будем проводить масштабную конференцию, которая позволит нам посмотреть на прогресс реализации программы (сотрудничества Украины с НАТО – ред.) за этот год — он достаточно неплохой. В частности, говоря об имплементации стандартов НАТО, то за последние два года мы имплементировала фактически две трети всех стандартов НАТО, которые имплементированы со времени введения Хартии об особом партнерстве, а это почти 25 лет", – сказала вице-премьер.

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По словам Стефанишиной, до саммита НАТО в июне 2022 года в Мадриде Украина планирует вместе с Альянсом утвердить индивидуальную программу партнерства, которая "определит пять направлений взаимодействия". Также Украина рассчитывает до саммита обновить цели партнерства с НАТО.

Ольга Стефанишина: "Украина имплементировала две трети стандартов НАТО". Фото: пресс-служба eu-ua.org

Двери НАТО закрылись в 90-х

Дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Юрий Костенко считает, что в 2022 году Украина не получит никаких конкретных обещаний от НАТО, так как наша страна сегодня находится лишь в начале своего пути к Североатлантическому альянсу.

"Нам предстоит кропотливая работа по развитию демократических институтов прав человека, проведению реформ – правовых, экономических, военных. Для того, чтобы соответствовать стандартам Альянса. Только когда мы приблизимся к завершению этой работы, можно будет говорить о каких-либо перспективах вступления в НАТО", – говорит "Сегодня" Костенко.

Дипломат также рассказал, что НАТО была готова принять Украину в свой состав еще в 1992 году, когда обсуждался договор о ядерном разоружении Украины.

"Когда велись предварительные переговоры Государственный департамент США заявил, что, если Украина согласится на безъядерный статус, двери НАТО будут для нас открыты. Однако действующий тогда президент Леонид Кравчук отверг это предложение. В 1994 году мы все же разоружились, но двери НАТО перед нами уже были закрыты", – вспомнил Костенко.

Юрий Костенко: "Украина находится лишь в начале своего пути к НАТО". Фото: liga.net

В НАТО нет консенсуса

Политолог Алексей Якубин также считает, что в 2022 году Украина вряд ли получит четкий ответ о готовности принятия в НАТО.

"Не смотря на громкое требование Зеленского, ни в 2022 году, ни в обозримом будущем ясности по этому вопросу не будет", – говорит нам Якубин.

Как отмечает политолог, относительно членства Украины нет консенсуса в самом НАТО.

"Одни страны нас поддерживают, другие выступают против. Даже если бы США сильно хотели видеть Украину в составе Альянса, у них сегодня не хватит влияния на всех членов блока, чтобы заставить их поддержать такое решение. Для стран-членов НАТО одним из главных вопросов является: сможет ли присутствие Украины в Альянсе усилить их безопасность? Пока они не получат утвердительный ответ, не стоит ждать их согласия", – говорит Якубин.

Якубин также прокомментировал заявление Стефанишиной о том, что Украина имплементировала две трети всех стандартов НАТО.

"По большому счету, это не сильно влияет на принятие в НАТО. Некоторые балканские страны получили ПДЧ (план действий по членству в НАТО – ред.), несмотря на то, что выполнили меньше требований Альянса, чем Украина. Мы сейчас тратим 6% ВВП на оборону, когда по стандарту НАТО необходимо всего 2%, но это опять же не играет значительной роли. На общую картину влияет много факторов, в том числе и общая геополитическая обстановка в мире", – говорит Якубин.

Алескей Якубин: "Относительно членства Украины нет консенсуса в самом НАТО" / Фото: Facebook

Конфронтация с Россией

Политолог Игорь Петренко уверен, что в 2022 году Украина не получит каких-либо гарантий о вступлении в НАТО, но сотрудничество с Альянсом будет развиваться.

"Мы уже получили расширенное партнерство. Нас пригласили на заседание комитета безопасности. Проводится множество совместных учений. В 2022 году кооперация с НАТО будет усиливаться, тем более на фоне агрессии России", – говорит "Сегодня" Петренко.

По мнению политолога, требования России о неприятии Украины в НАТО могут привести к противоположному результату.

"НАТО не может пойти на уступки Москве, чтобы не показать мировому сообществу свою слабость. Чем активнее Россия будет шантажировать Альянс, тем сильнее он будет сближаться с Украиной", – уверен эксперт.

Игорь Петренко: "Чем активнее Россия будет шантажировать Альянс, тем сильнее он будет сближаться с Украиной" / Фото: Facebook

Политолог Вадим Карасев считает, что Россия выступает не против Украины в НАТО, а против НАТО в Украине.

"Это разные вещи. Одно дело, если Украина просто является членом НАТО и участвует в конференциях Альянса и обсуждениях глобальных мировых вопросов, и совсем другое дело, если НАТО расширяется на восток и заходит в Украину, размещая тут военные базы. Вот против чего выступает Москва. Россия сделает все возможное, чтобы избежать такого соседства с НАТО. Украина станет членом НАТО только тогда, когда Альянс сможет "сломать" Россию. Но этого точно не случится в 2022 году", – подытожил Карасев.

Вадим Карасев: "Россия выступает не против Украины в НАТО, а против НАТО в Украине" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина должна получить ПДЧ в НАТО в 2022 году. Он напомнил, что для получения Плана действий по членству в Альянсе уже проведено достаточно реформ – предоставление его Украине только усилит евроатлантическое пространство.

Также мы информировали, что Владимир Зеленский в Брюсселе обратился к НАТО из-за угроз России.

Кроме того, Зеленский обратился к ЕС с новой просьбой. Он не очень доволен тем, как Запад реагирует на угрозы России и ультиматумы не пускать нашу страну в НАТО.