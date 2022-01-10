Перспектива України в НАТО – чи отримає Зеленський чітку відповідь у 2022 році

Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати "дуже чітку" часову перспективу від НАТО. Фото: "Сьогодні"

У 2022 році Україна чекає від НАТО "чіткої відповіді" про можливу дату вступу нашої країни у Північноатлантичний альянс. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чи зможе НАТО дати таку відповідь у 2022 році та які в України перспективи в найближчому майбутньому.

Україні потрібна "чітка перспектива"

21 грудня у Гуті на Івано-Франківщині Володимир Зеленський провів зустріч з послами України, під час якої заявив, що його не влаштовує невизначеність щодо вступу нашої країни до НАТО.

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"Ми не можемо сьогодні прийняти тезу, яка сьогодні теж дуже популярна, про ЄС через 30 років, а НАТО колись, через років 50. Це демотивує всіх і сповільнює. Для швидкого руху ми не повинні витрачати час на якісь другорядні речі", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна прагне досягти членства в Євросоюзі найближчими роками і хоче отримати "дуже чітку часову перспективу від НАТО".

"Дуже конкретну. Хочемо її отримати у 2022 році", – сказав глава держави.

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Володимир Зеленський: "Ми хочемо отримати чітку тимчасову перспективу від НАТО" / Фото: Офис Президента Украины

Україна імплементувала дві третини стандартів НАТО

Того ж дня віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина провела онлайн-брифінг, на якому заявила, що Україна вже імплементувала дві третини всіх стандартів НАТО. Чиновниця зазначила, що у 2021 році Україна приєдналася до всіх можливих навчань з Альянсом на території країни, а у 2022 році у Києві заплановано навчання НАТО з кібербезпеки.

"Наступного року ми проводитимемо масштабну конференцію, яка дозволить нам подивитися на прогрес реалізації програми (співпраці України з НАТО. – Ред.) за цей рік – він досить непоганий. Зокрема, говорячи про імплементацію стандартів НАТО, то за останні два роки ми імплементувала фактично дві третини всіх стандартів НАТО, які імплементовані з часу запровадження Хартії про особливе партнерство, а це майже 25 років", – сказала віцепрем'єр.

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За словами Стефанішиної, до саміту НАТО у червні 2022 року в Мадриді Україна планує разом з Альянсом затвердити індивідуальну програму партнерства, яка "визначить п'ять напрямів взаємодії". Також Україна розраховує до саміту оновити цілі партнерства із НАТО.

Ольга Стефанішина: "Україна імплементувала дві третини стандартів НАТО" Фото: прес-служба eu-ua.org

Двері НАТО зачинилися в 90-х

Дипломат, надзвичайний та повноважний посол України Юрій Костенко вважає, що у 2022 році Україна не отримає жодних конкретних обіцянок від НАТО, оскільки наша країна сьогодні перебуває лише на початку свого шляху до Північноатлантичного альянсу.

"Нам належить кропітка робота з розвитку демократичних інститутів прав людини, проведення реформ – правових, економічних, військових. Для того, щоб відповідати стандартам Альянсу. Тільки коли ми наблизимося до завершення цієї роботи, можна буде говорити про якісь перспективи вступу до НАТО", – каже Костенко.

Дипломат також розповів, що НАТО було готове прийняти Україну до свого складу ще 1992 року, коли було обговорено договір про ядерне роззброєння України.

"Коли велися попередні переговори, Державний департамент США заявив, що якщо Україна погодиться на без'ядерний статус, то двері НАТО будуть для нас відкриті. Проте чинний тоді президент Леонід Кравчук відкинув цю пропозицію. У 1994 році ми все ж таки роззброїлися, але двері НАТО перед нами вже були зачинені", – згадав Костенко.

Юрій Костенко: "Україна перебуває лише на початку свого шляху до НАТО" Фото: liga.net

У НАТО немає консенсусу

Політолог Олексій Якубін також вважає, що у 2022 році Україна навряд чи отримає чітку відповідь щодо готовності прийняття в НАТО.

"Попри гучну вимогу Зеленського, ні в 2022 році, ні в найближчому майбутньому ясності з цього питання не буде", – говорить Якубін.

Як зазначає політолог, щодо членства України немає консенсусу у самому НАТО.

Одні країни нас підтримують, інші виступають проти. Навіть якби США дуже хотіли бачити Україну у складі Альянсу, у них сьогодні не вистачить впливу на всіх членів блоку, щоб змусити їх підтримати таке рішення. Для країн-членів НАТО одним із головних питань є: чи зможе присутність України в Альянсі посилити їхню безпеку? Поки вони не отримають ствердної відповіді, не варто чекати на їхню згоду", – каже Якубін.

Якубін також прокоментував заяву Стефанішиної про те, що Україна імплементувала дві третини всіх стандартів НАТО.

"За великим рахунком, це не дуже впливає на прийняття до НАТО. Деякі балканські країни отримали ПДЧ (план дій щодо членства в НАТО. – Ред.), попри те, що виконали менше вимог Альянсу, ніж Україна. Ми зараз витрачаємо 6% ВВП на оборону, коли за стандартом НАТО необхідно лише 2%, але це знову ж таки не відіграє значної ролі. На загальну картину впливає багато факторів, у тому числі й загальна геополітична ситуація у світі", – говорить Якубін.

Олексій Якубін: "Щодо членства України немає консенсусу в самому НАТО" / Фото: Facebook

Конфронтація з Росією

Політолог Ігор Петренко впевнений, що у 2022 році Україна не отримає жодних гарантій щодо вступу до НАТО, але співпраця з Альянсом розвиватиметься.

"Ми вже набули розширеного партнерства. Нас запросили на засідання Комітету безпеки. Проводиться багато спільних навчань. 2022 року кооперація з НАТО посилюватиметься, тим більше на тлі агресії Росії", – каже "Сегодня" Петренко.

На думку політолога, вимоги Росії щодо неприйняття України до НАТО можуть привести до протилежного результату.

"НАТО не може піти на поступки Москві, щоб не показати світовій спільноті свою слабкість. Чим активніше Росія шантажуватиме Альянс, тим сильніше він зближуватиметься з Україною", – упевнений експерт.

Ігор Петренко: "Чим активніше Росія шантажуватиме Альянс, тим сильніше він зближуватиметься з Україною" / Фото: Facebook

Політолог Вадим Карасьов вважає, що Росія виступає не проти України в НАТО, а проти НАТО в Україні.

"Це різні речі. Одна річ, якщо Україна просто є членом НАТО і бере участь у конференціях Альянсу та обговоренні глобальних світових питань, і зовсім інша річ, якщо НАТО розширюється на схід і заходить в Україну, розміщуючи тут військові бази. Ось проти чого виступає Москва. Росія зробить усе можливе, щоб уникнути такого сусідства з НАТО. Україна стане членом НАТО лише тоді, коли Альянс зможе "зламати" Росію. Але цього точно не станеться у 2022 році", – підсумував Карасьов.

Вадим Карасьов: "Росія виступає не проти України в НАТО, а проти НАТО в Україні" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна має отримати ПДЧ у НАТО у 2022 році. Він нагадав, що для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі вже проведено достатньо реформ – надання його Україні лише посилить євроатлантичний простір.

Також ми інформували, що Володимир Зеленський у Брюсселі звернувся до НАТО через погрози Росії.

Крім того, Зеленський звернувся до ЄС із новим проханням. Він не дуже задоволений тим, як Захід реагує на загрози Росії та ультиматуми не пускати нашу країну до НАТО.