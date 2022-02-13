Перед "нападением" России Зеленский связался с ЕС – подробности разговора

Шарль Мишель и Владимир Зеленский провели телефонный разговор / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. О содержании разговора сообщил сайт президента.
Лидеры обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины, а также шаги, предпринимаемые с целью деэскалации и достижения мира в рамках существующих переговорных форматов, в частности в Нормандском. Также Зеленский и Мишель обменялись мнениями и оценками по поводу последних международных мероприятий, переговоров и контактов со стратегическими партнерами.
"Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем подвергаться провокациям", – сказал Зеленский.
Он поблагодарил Шарля Мишеля и лидеров ЕС за то, что их дипломаты остаются в Украине и поддержат ее, выполняя свою работу.
"Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый враг – это паника", – подчеркнул президент Украины.
Также Зеленский заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля.
Кроме того, президент поблагодарил за решение ЕС о предоставлении пакета макрофинансовой помощи для Украины.
Президент Европейского совета подтвердил решительную и непреклонную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также его евроатлантических устремлений.
Россия нападет на днях?
В последние дни активно обсуждается вероятность, что нападение на Украину произойдет в ближайшие дни. В частности, называлась дата 16 февраля. Об этом сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg. То же самое, по данным британского издания The Guardian, заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством ЕС и НАТО.
Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сообщал, что Киев может пасть в течение 72 часов в случае полномасштабного вторжения России. По его словам, вторжение России может привести к захвату Киева и смертям 15 тысяч украинских военных и 4000 – российских.
Президент Украины Владимир Зеленский усомнился, что нападение России на Украину произойдет в ближайшие дни.
"Я считаю, что сегодня в информационном пространстве слишком много информации относительно глубокой полномасштабной операции со стороны России. Даже уже сообщают конкретные даты. Мы понимаем, что такие риски есть", – отметил Зеленский.
Российские войска у границ
- Россия разместила вблизи границ с Украиной примерно 100-тысячную армию. Также РФ стянула войска в Беларусь под предлогом совместных учений "Союзная решимость-2022".
- 3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения" и этим оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".
- Руководитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов заявил, что Россия продолжает сосредоточивать тяжелую военную технику в десятках километров от границы с Украиной.
- 12 февраля президент США Джо Байден и президент Российской Федерации Владимир Путин провели переговоры на фоне возможного вторжения России в Украину. Байден призвал Путина "заняться деэскалацией и дипломатией".