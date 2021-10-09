Опасная смесь в крови погибшего депутата Полякова – что говорят в полиции

В Киеве умер Антон Поляков / Фото: Коллаж: Сегодня

Правоохранители пока не располагают данными о том, что в крови погибшего депутата Антона Полякова обнаружили алкоголь и метадон, но в то же время не отвергают эту версию.

Как сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева, они не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию депутата Галины Янченко.

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"В полицию Киева документы о результатах экспертизы не поступали", – отметили в пресс-службе столичной полиции.

В то же время наш источник в МВД отмечает, что не видит оснований не доверять озвученной депутатом информации и источникам, через которые Янченко могла бы эти сведения получить.

Отравился водкой?

Ранее разгорелась дискуссия депутатов, мог ли умерший в ночь на 8 октября народный депутат от "Слуги народа" Антон Поляков отравиться водкой.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил во время ток-шоу "Большая пятница" на телеканале "Украина 24", что 300 грамм водки не могут стать причиной смерти человека. Однако коллега Шуфрича в парламенте от "Слуги народа" Юрий Камельчук высказал другое предположение.

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Мнение врача

Врач высшей категории клиники "Ваш кардиолог" Анна Солощенкорассказала сайту "Сегодня", что, учитывая официальную версию наступления смерти Полякова, говорить об отравлении преждевременно.

Согласно заключению судмедэкспертизы, смерть Полякова наступила в результате ишемической болезни сердца.

"Это значит, что во время вскрытия была обнаружена атеросклеротическая бляшка. Действительно, бывает, что отравление может вызвать сердечный приступ, но в таком случае не было бы бляшки. Здесь же, вероятно, дело в тромбе и инфаркте", – подчеркивает кардиолог.

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Что известно об Антоне Полякове?