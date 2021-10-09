Опасная смесь в крови погибшего депутата Полякова – что говорят в полиции

В Киеве умер Антон Поляков / Фото: Коллаж: Сегодня
Правоохранители пока не располагают данными о том, что в крови погибшего депутата Антона Полякова обнаружили алкоголь и метадон, но в то же время не отвергают эту версию.
Как сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева, они не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию депутата Галины Янченко.
"В полицию Киева документы о результатах экспертизы не поступали", – отметили в пресс-службе столичной полиции.
В то же время наш источник в МВД отмечает, что не видит оснований не доверять озвученной депутатом информации и источникам, через которые Янченко могла бы эти сведения получить.
Отравился водкой?
Ранее разгорелась дискуссия депутатов, мог ли умерший в ночь на 8 октября народный депутат от "Слуги народа" Антон Поляков отравиться водкой.
Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил во время ток-шоу "Большая пятница" на телеканале "Украина 24", что 300 грамм водки не могут стать причиной смерти человека. Однако коллега Шуфрича в парламенте от "Слуги народа" Юрий Камельчук высказал другое предположение.
Мнение врача
Врач высшей категории клиники "Ваш кардиолог" Анна Солощенкорассказала сайту "Сегодня", что, учитывая официальную версию наступления смерти Полякова, говорить об отравлении преждевременно.
Согласно заключению судмедэкспертизы, смерть Полякова наступила в результате ишемической болезни сердца.
"Это значит, что во время вскрытия была обнаружена атеросклеротическая бляшка. Действительно, бывает, что отравление может вызвать сердечный приступ, но в таком случае не было бы бляшки. Здесь же, вероятно, дело в тромбе и инфаркте", – подчеркивает кардиолог.
Что известно об Антоне Полякове?
- Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.
- Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.
- А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020 году стал членом партии "За майбутнє".
- Также Поляков известен тем, что подал более шести тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков.
- 8 октября Поляков умер в Киеве. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
- Накануне смерти депутат рассказывал, что "слуги народа" раздавали конверты с деньгами за поддержку закона об олигархах просто в туалете Верховной Рады.