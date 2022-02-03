Восточный посредник: поможет ли Эрдоган угомонить Путина после визита в Киев

Эрдоган хочет помирить Украину и РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится стать посредником в урегулировании конфликта между Украиной и Россией и предлагает свою страну как площадку для переговоров.

Могут ли осуществиться планы турецкого лидера, рассказали эксперты в эфире телеканала Украина 24.

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Эскалация в Украине отразится на Турции

Политический эксперт из Турции Тогрул Измаил напомнил, что перед визитом в Украину Эрдоган на пресс-конференции сказал, что поддерживает Украину и ее территориальную целостность.

"Политический кризис между Украиной и Россией – это напряженность, которая неизбежно отразится на Турции. И поэтому Турция пытается продолжить переговоры. Это попытка обеспечения мира и спокойствия в Черноморском регионе", – отметил Тогрул.

Однако турецкий эксперт сомневается, что Эрдоган может полностью обеспечить такую посредническую деятельность.

"Проблема уже вышла за рамки кризиса Украины и России. Это скорее кризис между США и НАТО с Россией", – пояснил он.

Зеленский и Эрдоган провели переговоры / Фото: Официальный сайт президента Украины

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Путин приедет на переговоры к Эрдогану

Эксперт центра политических исследований Орхан Гафарли напомнил, что президент РФ Владимир Путин вскоре посетит Турцию.

"Будет визит Владимира Путина в ближайшее время, ожидается такой визит в феврале, марте или апреле. После этой встречи наверняка президенты договорятся и захотят услышать и российскую позицию – готова она сесть за стол переговоров или нет... Сложно сказать, что Россия согласится, потому что у нее сейчас другие требования, она ведет переговоры с США, Европой", – заявил Гафарли.

Он заверил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины, а турецкий народ "не хочет войны, потому что на границах Турции было очень много войн".

При этом эксперт уточнил, что "Турция как член НАТО делает то, что принято в политике НАТО".

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РФ давит на Турцию

Экс-глава МИД Украины Константин Грищенко считает, что теоретически посредническая роль Турции вполне возможна, если на это будет согласие России.

"Хотя на сегодняшний день я не вижу реальных перспектив для этого. Понятно, что Эрдоган пытается быть очень активным в регионе, и в значительной мере это у него получается. Но все-таки российско-украинский конфликт – это нечто другое, война, где вовлечены США, Европа. Россия видит своим сопоставимым собеседником, участником такого рода переговоров исключительно США", – объяснил бывший министр.

Комментируя переговоры Зеленского и Эрдогана, он отметил, что для Украины "принципиально важно получить "Байрактары" и не только".

"Есть и другие оружейные системы, которые нам сегодня нужны. На Турцию осуществляет Россия огромное давление для того, чтобы Анкара прекратила сотрудничество в этой сфере с Украиной. Нам надо что-то предлагать Турции в более широком смысле, чтобы она почувствовала, что в ее интересах игнорировать это давление России", – подчеркнул Грищенко.

Зеленский и Эрдоган провели переговоры / Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина и Турция подписали 8 важных соглашений

Во время визита в Киев Реджепа Тайипа Эрдогана было подписано 8 важных межправительственных соглашений. Торжественная церемония подписания состоялась после переговоров Эрдогана с Зеленским.

В частности, были подписаны соглашения о свободной торговле, о сотрудничестве в сфере молодежной политики, правоохранительной деятельности, таможенной политики, в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

Турция готова помочь Украине в урегулировании конфликта с РФ

20 января 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать у себя в стране встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина с глазу на глаз. Он считает, что такая встреча – это главная надежда на то, чтобы убрать "атмосферу войны".

27 января Эрдоган заявил, что Турция выполнит свои обязательства в рамках НАТО в случае вторжения России в Украину. При этом турецкий лидер не уточнил, на какие шаги готова страна и о каких обязательствах как члена Альянса идет речь.

Напомним, что после встречи с Зеленским президент Турции ожидает в Анкаре Владимира Путина, однако точной даты этого визита пока нет. "Дата визита Путина в Турцию для встречи с Эрдоганом пока не согласована", – заявил 3 февраля Дмитрий Песков, пресс-секретарь хозяина Кремля.