"Не верьте пи**расам": Кива обматерил аферистов и остался в ОПЗЖ (видео)

Кива не уходит из ОПЗЖ. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Илья Кива опроверг свое предыдущее заявление об исключении из партии "Оппозиционная платформа – За життя" и обвинил в фейках каких-то аферистов.

Об этом он сообщил в Telegram

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Под своим видеообращением он написал: "Не верьте фейкам, не верьте пи**расам". Примечательно, что он сам и объявил всем об исключении.

"Хочу сделать официальное заявление. Сейчас в Интернете гуляет видео, где группа каких-то людей исключает меня из рядов ОПЗЖ. С полной ответственностью заявляю, что это чистая дезинформация аферистов, которые ранее были уличены в преступлениях перед партией и перед законом. Поэтому я в строю, я в ОПЗЖ, я на острие атаки и так будет всегда", – сказал Кива.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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История с "исключением" Кивы из ОПЗЖ