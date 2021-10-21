"Не вірте пі**расам": Кива обматюкав аферистів і залишився в ОПЗЖ (відео)

Кива не йде з ОПЗЖ. Колаж "Сьогодні"
Народний депутат Ілля Кива спростував свою попередню заяву про виключення з партії "Опозиційна платформа – За життя" та звинуватив у фейках якихось аферистів.
Про це він повідомив в Telegram.
Під своїм відеозверненням він написав: "Не вірте фейкам, не вірте пі**расам". Примітно, що він сам і оголосив усім про виключення.
"Хочу зробити офіційну заяву. Зараз в Інтернеті гуляє відео, де група якихось людей виключає мене з лав ОПЗЖ. З повною відповідальністю заявляю, що це чиста дезінформація аферистів, які раніше були викриті у злочинах перед партією і перед законом. Тому я в строю, я в ОПЗЖ, я на вістрі атаки і так буде завжди", – сказав Кива.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
Історія з "виключенням" Киви з ОПЗЖ
- Сьогодні Кива заявив журналістам, що його виключили з партії. За його словами, мовляв, голова полтавської обласної організації ОПЗЖ Олег Сазонов скликав конференцію, де нібито було прийнято відповідне рішення.
- Сам нардеп після таких новин розповідав, що він міг не влаштовувати політсилу, наприклад, своїми скандальними висловлюваннями, в тому числі поздоровленням Путіна.
- Не минуло й години, як в керівництві партії заявили, що це все фейк – співголови ОПЗЖ Бойко і Рабінович спростували виключення Киви.