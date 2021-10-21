"Не вірте пі**расам": Кива обматюкав аферистів і залишився в ОПЗЖ (відео)

Кива не йде з ОПЗЖ. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Ілля Кива спростував свою попередню заяву про виключення з партії "Опозиційна платформа – За життя" та звинуватив у фейках якихось аферистів.

Про це він повідомив в Telegram.

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Під своїм відеозверненням він написав: "Не вірте фейкам, не вірте пі**расам". Примітно, що він сам і оголосив усім про виключення.

"Хочу зробити офіційну заяву. Зараз в Інтернеті гуляє відео, де група якихось людей виключає мене з лав ОПЗЖ. З повною відповідальністю заявляю, що це чиста дезінформація аферистів, які раніше були викриті у злочинах перед партією і перед законом. Тому я в строю, я в ОПЗЖ, я на вістрі атаки і так буде завжди", – сказав Кива.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

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Історія з "виключенням" Киви з ОПЗЖ