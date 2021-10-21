"Хріна лисого": Кива зганьбився фейком про своє виключення

У керівництві партії "Опозиційна платформа – За життя" вже спростовують можливість виключення нардепа Іллі Киви, який сам же про це і оголосив.
Про це повідомляє PavlovskyNews.
Співголова партії Вадим Рабинович дав зрозуміти – Кива нікуди не піде.
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"Ну що, брєдоносні, кого ви хочете виключити з партії, Киву? Хріна лисого! Зрозуміло?" – сказав він.
Нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін у Facebook повідомив, що співголова партії Юрій Бойко теж назвав цю заяву Киви фейком.
"На моє запитання про виключення Киви з партії Юрій Бойко відповів, що ця інформація – фейк, ніхто Киву не виключав і зараз готується партійне спростування для ЗМІ. Правда, сам Кива вже підтвердив своє виключення. Для мене, наприклад, все, що відбувається – повна несподіванка, якщо не сказати більше. Якщо фейк – чекаємо спростування. Не фейк – чекаємо пояснення", – написав він.
Скандали з Кивою
- Нещодавно у відповідь на спецоперацію СБУ з нейтралізації "силового центру" проросійського громадського об'єднання, яке контролював Кива, народний депутат України обізвав спецслужби "бл*дями".
- Влітку Кива привітав українців з Днем молоді в "радянській" шапці з зіркою.
- А трохи раніше Кива назвав Україну "колискою фашизму в Європі".
- 7 жовтня він привітав Путіна з днем народження, назвавши його захисником моралі і віри.
- 9 жовтня Кива влаштував перепалку з бійцями ЗСУ з передової. Він здивувався, що військові звернулися до нього не за статутом.
- 15 жовтня Кива влаштував стрілянину через Бандеру.