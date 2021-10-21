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"Хріна лисого": Кива зганьбився фейком про своє виключення

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
21 жовтня, 13:52
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Найближчим часом партія ОПЗЖ виступить із заявою щодо ситуації з Кивою
У ОПЗЖ спантеличені, а Рабінович (крайній праворуч) заступився за Киву. Колаж "Сьогодні"
У ОПЗЖ спантеличені, а Рабінович (крайній праворуч) заступився за Киву. Колаж "Сьогодні"

У керівництві партії "Опозиційна платформа – За життя" вже спростовують можливість виключення нардепа Іллі Киви, який сам же про це і оголосив.

Про це повідомляє PavlovskyNews.

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Співголова партії Вадим Рабинович дав зрозуміти – Кива нікуди не піде.

"Ну що, брєдоносні, кого ви хочете виключити з партії, Киву? Хріна лисого! Зрозуміло?" – сказав він.

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Нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін у Facebook повідомив, що співголова партії Юрій Бойко теж назвав цю заяву Киви фейком.

"На моє запитання про виключення Киви з партії Юрій Бойко відповів, що ця інформація – фейк, ніхто Киву не виключав і зараз готується партійне спростування для ЗМІ. Правда, сам Кива вже підтвердив своє виключення. Для мене, наприклад, все, що відбувається – повна несподіванка, якщо не сказати більше. Якщо фейк – чекаємо спростування. Не фейк – чекаємо пояснення", – написав він.

Скандали з Кивою

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