"Не хочу, чтобы нас было 20 миллионов" – обращение Зеленского про COVID-19, Донбасс и СНБО

Зеленский призвал прийти и вакцинироваться, а не сеять панику с русскими войсками / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам, где затронул тему вакцинации, скопления российских войск на границе, а также ситуацию с нелегалами из Беларуси.

Соответствующее видео появилось на сайте Офиса президента Украины.

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Про коронавирус

"Что объединяет умерших вчера от коронавируса? Все они были невакцинированы. В Украине не сделали прививки 65% населения. Сколько в Украине проживает граждан? 40 млн украинцев. Что объединит завтра всех украинцев, чтобы эти 40 млн не превратились в 20-ть? Все они будут вакцинированы. Сейчас мы готовы ко всему и обеспечены всем", – заявил шестой президент Украины про ситуацию с пандемией COVID-19.

Ситуация на Донбассе

"На восьмом году войны такое поведение нашего соседа нас не удивляет и не пугает. Удивляет и пугает то, что это неожиданно стало открытием для некоторых экспертов и СМИ, некоторых блогеров, которые устроили медиа-панику. Уважаемые, обстрелы и взрывы, перемещение российских войск происходит на фронте восьмой год подряд. Психологическое давление с боку России на нас давно не действует. Наша разведка готова. Наша армия готова дать отпор кому-либо", – так прокомментировал Зеленский ситуацию со скоплением российских войска на границе Украины.

Про СНБО

"Мы послушали отчет про выполнение ранее принятых решений на СНБО. Результат – 45 млрд грн. Именно настолько увеличились поступления в государственный бюджет с момента введения решения. Второй отчет – от МВД, относительно преступников в законе и криминальных авторитетов. Сегодня все они выдворены с территории Украины. Один остается в больнице. Мы искренне желаем, что он быстрее покинул больничную койку и Украину", – рассказал Зеленский о ситуации с ворами в законе.

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Про Беларусь

"На заседании СНБО сегодня мы приняли решение об усилении нашей государственной границы из-за ситуации в Беларуси. Хочу заметить, это никоим образом не повлияет на пересечение нашей границы гражданами Беларуси. Речь лишь про иммиграционные вызовы и угрозы", – рассказал о решении в связи с ситуацией с нелегалами на границе ЕС президент Украины.