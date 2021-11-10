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СНБО решит судьбу криминальных авторитетов – подробности

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
10 ноября, 21:12
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Вскоре будут новые списки "воров в законе" и криминальных авторитетов
Подготавливаются новые списки
Подготавливаются новые списки / Фото: Коллаж: Сегодня

В СНБО в ближайшее время рассмотрят новые списки криминальных авторитетов и "воров в законе". Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Интерфакс-Украина.

"Следующие шаги, которые предпринимаются. Первое — активизация данных в санкционных списках. Продолжается серьезная работа по основаниям нахождения в списках. Второе – это составление следующих списков, которые могут быть в ближайшее время рассмотрены по представлению Национальной полиции МВД, правительства и, соответственно, Совета национальной безопасности и обороны", – рассказал он.

По его словам, существует многошаговая проверка данных, которые подаются в СНБО.

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"Я лично проверяю все эти данные и основания их (криминальных авторитетов и "воров законе", – (ред.) внесения в санкционные списки", — сказал он.

Также он рассказал, что в данный момент осуществляется постоянный мониторинг уже внесенных в санкционный список лиц, а также проверки создания новых организованных преступных групп с целью предупреждения расширения их преступного влияния на территории Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 13 граждан и 95 компаний. Указ вступает в силу со дня публикации.

Ранее мы писали, что на киевский дата-центр обрушилась массированная кибератака.

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Что в Украине с криминалом

Благодаря санкциям СНБО десять "криминальных авторитетов" принудительно вернули в страны их происхождения, а 27-ми аннулировали разрешительные документы на проживание в Украине.

В Украине с января прошлого года было 34 "вора в законе". Сейчас их количество сократилось почти вдвое. В министерстве считают, что эти санкции снизят уровень преступности в стране.

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