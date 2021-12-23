Нападет ли Россия на Украину? Путин дал ответ

Путин отказался дать гарантии ненападения на Украину. Коллаж "Сегодня"
Президент РФ Владимир Путин отказался дать гарантии ненападения на Украину, а вместо этого потребовал от Запада дать гарантии безопасности России и цинично подчеркнул, мол, его страна никому не угрожает.
Об этом он сказал на большой пресс-конференции.
На реплику журналистки Sky News, может ли он дать гарантии ненападения на Украину или это будет зависеть от хода переговоров с США и НАТО, хозяин Кремля ответил: "Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
"Мы четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток не приемлемо. Мы что ли ставим ракеты на границе с США? Нет. Это США пришли с ракетами на порог нашего дома. Это что, избыточное требование, не ставить ракет у нашего дома? Как бы американцы отнеслись к нашим ракетам на границе Мексики и США? … Нам важен не ход переговоров, а результат", – сказал Путин.
Он напомнил, как в НАТО в 90-е годы обещали, что "ни дюйма на восток".
"Ну и что? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО … А вы требуете от нас гарантий – вы должны дать нам гарантии и немедленно. Ну разве мы угрожаем кому-то?" – резюмировал президент РФ.
Вторжение РФ в Украину
- На днях британский таблоид Daily Star, со ссылкой на свои источники в разведке, сообщил, что Россия может напасть на Украину 24 декабря. Эту дату даже увязали с 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил об увеличении количества войск РФ. По его словам, в 200 км от нашей границы находятся более 100 тысяч солдат.
- Тем временем российский политик Леонид Гозман заявил, что Кремль истерически ищет повод для нападения на Украину. Он объяснил недавний фейк министра оборон Шойгу о химоружии на Донбассе.