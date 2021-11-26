Нападет ли Россия и что наговорил Зеленский: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" подведут итог большой пресс-конференции президента Владимира Зеленского, а также обсудят вероятность вторжения России в Украину.
Также политики обсудят, как прошла неделя после опубликования расследования по "вагнергейту" – протесты под Офисом президента, ультиматум об увольнении Ермака, бойкот медиа. Также разберутся, за чей же счет Ермак праздновал день рождения.
Гостями студии станут:
- лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014–2016) Арсений Яценюк;
- министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021) Арсен Аваков;
- внефракционный нардеп, председатель Верховной Рады Украины (2019 – 7 октября 2021) Дмитрий Разумков;
- председатель СБУ (2003–2005), глава партии "Сила и Честь" Игорь Смешко;
- сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко;
- старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США), советник президента России по экономике (2000–2005) Андрей Илларионов;
- генеральный прокурор Украины (2002–2003; 2004–2005; 2007) Святослав Пискун;
- первый заместитель командующего Сил специальных операций ВС Украины (2016–2019), генерал Сергей Кривонос.