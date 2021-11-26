Нападет ли Россия и что наговорил Зеленский: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" подведут итог большой пресс-конференции президента Владимира Зеленского, а также обсудят вероятность вторжения России в Украину.

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Также политики обсудят, как прошла неделя после опубликования расследования по "вагнергейту" – протесты под Офисом президента, ультиматум об увольнении Ермака, бойкот медиа. Также разберутся, за чей же счет Ермак праздновал день рождения.

Гостями студии станут: