Чи нападе Росія і що наговорив Зеленський: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" підіб'ють підсумок великої пресконференції президента Володимира Зеленського, а також обговорять можливість вторгнення Росії в Україну.
Також політики обговорять, як минув тиждень після опублікування розслідування з "вагнергейту" – протести під Офісом президента, ультиматум про звільнення Єрмака, бойкот медіа. Також розберуться, за чий рахунок Єрмак святкував день народження.
Гостями студії стануть:
- лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014–2016) Арсеній Яценюк;
- міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021) Арсен Аваков;
- позафракційний нардеп, голова Верховної Ради України (2019 – 7 жовтня 2021 р.) Дмитро Разумков;
- голова СБУ (2003–2005), голова партії "Сила та Честь" Ігор Смешко;
- співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко;
- старший науковий співробітник Центру безпекової політики (Вашингтон, США), радник президента Росії з економіки (2000–2005) Андрій Іларіонов;
- генеральний прокурор України (2002–2003; 2004–2005; 2007) Святослав Піскун;
- перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗС України (2016–2019) генерал Сергій Кривоніс.