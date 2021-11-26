Чи нападе Росія і що наговорив Зеленський: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" підіб'ють підсумок великої пресконференції президента Володимира Зеленського, а також обговорять можливість вторгнення Росії в Україну.

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Також політики обговорять, як минув тиждень після опублікування розслідування з "вагнергейту" – протести під Офісом президента, ультиматум про звільнення Єрмака, бойкот медіа. Також розберуться, за чий рахунок Єрмак святкував день народження.

Гостями студії стануть: