Нападет ли Путин: глава немецкой разведки удивил прогнозом

Путин не принял окончательного решения по вторжению. Коллаж "Сегодня"

Россия готова к нападению на Украину, однако окончательное решение относительно вторжения еще не принято, поскольку есть "тысячи путей" эскалации кризиса.

Об этом заявил глава федеральной разведки Германии Бруно Каль в интервью Reuters.

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"Я считаю, что решение о нападении еще не принято", – отметил глава немецкой разведки.

Как подчеркнул Каль, "кризис может развиваться тысячами путей". Он перечислил несколько возможных сценариев, "включая действия по дестабилизации правительства в Киеве или поддержку сепаратистов на востоке Украины и продвижение линии разграничения вперед".

По его словам, неизвестно, удовлетворят ли текущие переговоры с Западом требования Путина.

"Учитывая его далеко идущие требования, это будет нелегко", – сказал глава разведки.

Каль отказался комментировать, какие санкции следует применять против России в случае нападения, но поддержал позицию Германии, которая держит Москву в неизвестности относительно своих следующих шагов.

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"То же самое делает Путин", – добавил он.

Германия даст Украине каски вместо летального вооружения

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт пообещала предоставить Украине пять тысяч армейских касок.

Ранее Украина запросила крупномасштабные поставки оружия для защиты от возможного нападения России. По информации Минобороны Германии, 19 января Украина написала письмо с просьбой о помощи в оборудовании, сославшись на каски и защитные жилеты по мере необходимости. Однако никаких конкретных объемов не запрашивалось.

Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц ранее заявил, что Германия не планирует поставлять оружие Украине, но попробует дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

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Британские транспортные самолеты, которые перевозили вооружение для Украины, вынуждены были облететь Германию. Страна не разрешила пролететь через свое воздушное пространство из-за того, что они придерживаются политики отказа от поставок оружия Украине.

Немецкое издание Bild ранее заявило, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставку Украине вооружения в рамках НАТО.

Чем еще Германия помогает Украине

В правительстве ФРГ рассказали, чем они помогают Украине в военной сфере.

Пресс-секретарь МИД ФРГ Андреа Зассе упомянула о строительстве военного госпиталя в Украине, поставке медицинского оборудования и санитарных материалов, а также о лечении раненых украинских военнослужащих, в том числе и в госпиталях Бундесвера.