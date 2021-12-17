Над Украиной нависла новая угроза лишения безвиза – в чем причина

Нынешняя концепция телеканала "Рада" нарушает обязательства перед ЕС / Коллаж "Сегодня"

В очередной раз над Украиной нависла угроза лишения безвизового режима с ЕС. Причиной для этого, якобы, может стать реформирование телеканала "Рада" и ситуация с телеканалом "Дом".

Об этом сообщила бывший народный депутат, советник Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ольга Червакова на своей странице в Фейсбуке.

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Угроза

"И это не апокалиптический алярм, а прогноз, основанный на том, как мы выполняем наши обязательства перед Советом Европы. Согласно им, в Украине не может быть государственных телеканалов. Никаких, никаких, точка", – написала Ольга Червакова.

По словам бывшего нардепа, именно поэтому в 2015 году государственный телеканал "УТ-1" и еще почти 30 государственных телерадиоканалов превратили в Общественный вещатель, обязав другие органы власти выйти из учредителей телерадиоорганизаций. Тогда же в действие вступили изменения в закон "О телевидении и радиовещании", согласно которым "в Украине запрещается основывать и участвовать в телерадиоорганизациях или провайдерах программной услуги органам государственной власти и органам местного самоуправления".

"Действие этой нормы не распространилось на телеканал РАДА, потому что он был фактически телебюллетенем, который не производил собственного контента, а лишь транслировал заседания парламента, его комитетов, рабочих групп и брифингов нардепов, к которым все имели равный доступ. И вдруг – #бабах – этот телеканал переформатируется под освещение деятельности всей власти, включая Кабмин и Офис Президента. Эксперты и нардепы комментируют, что это – "пиар власти за государственные деньги", – написала Червакова.

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Именно поэтому, по мнению советника Комитета ВР по вопросам свободы слова , это прямое нарушение принципов европейской демократии, согласно которым правительство не имеет права вести пропаганду для собственного народа.

Ситуация с "Радой"