Над Украиной нависла новая угроза лишения безвиза – в чем причина

Нынешняя концепция телеканала "Рада" нарушает обязательства перед ЕС / Коллаж "Сегодня"
В очередной раз над Украиной нависла угроза лишения безвизового режима с ЕС. Причиной для этого, якобы, может стать реформирование телеканала "Рада" и ситуация с телеканалом "Дом".
Об этом сообщила бывший народный депутат, советник Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ольга Червакова на своей странице в Фейсбуке.
Угроза
"И это не апокалиптический алярм, а прогноз, основанный на том, как мы выполняем наши обязательства перед Советом Европы. Согласно им, в Украине не может быть государственных телеканалов. Никаких, никаких, точка", – написала Ольга Червакова.
По словам бывшего нардепа, именно поэтому в 2015 году государственный телеканал "УТ-1" и еще почти 30 государственных телерадиоканалов превратили в Общественный вещатель, обязав другие органы власти выйти из учредителей телерадиоорганизаций. Тогда же в действие вступили изменения в закон "О телевидении и радиовещании", согласно которым "в Украине запрещается основывать и участвовать в телерадиоорганизациях или провайдерах программной услуги органам государственной власти и органам местного самоуправления".
"Действие этой нормы не распространилось на телеканал РАДА, потому что он был фактически телебюллетенем, который не производил собственного контента, а лишь транслировал заседания парламента, его комитетов, рабочих групп и брифингов нардепов, к которым все имели равный доступ. И вдруг – #бабах – этот телеканал переформатируется под освещение деятельности всей власти, включая Кабмин и Офис Президента. Эксперты и нардепы комментируют, что это – "пиар власти за государственные деньги", – написала Червакова.
Именно поэтому, по мнению советника Комитета ВР по вопросам свободы слова , это прямое нарушение принципов европейской демократии, согласно которым правительство не имеет права вести пропаганду для собственного народа.
Ситуация с "Радой"
- Парламентский телеканал "Рада" получил из госбюджета 320 миллионов гривен для изменения формата. Была идея, чтобы он начал трансляцию политических ток-шоу и аналитических программ с известными ведущими. Новую студию обустроили прямо в кулуарах парламента.
- 15 декабря государственный парламентский телеканал "Рада" вышел в эфир из обновленной студии, развернутой прямо в кулуарах парламента Украины, и сразу окунулся в водоворот скандалов.
- Нардепы начали высказывать возмущение соседством телевизионной студии.
- Днем 16 декабря глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на совещании у руководства парламента договорились – "Рада" пока вернется к привычному формату вещания.
- 17 декабря решили отстранить политтехнолога Владимира Петрова от прямых эфиров телеканала "Рада". В знак протеста журналист Сергей Иванов также решил уйти с телеканала.