"Нацкорпус" заявил о бессрочной акции до перевыборов президента

Глава центрального штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин настаивает на выполнении требований вече / Коллаж "Сегодня"

Акция, начатая 1 декабря на Майдане в Киеве под названием "Защити Украину – останови переворот", бессрочная до полного выполнения требований организаторов.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1 заявил глава центрального штаба "Национального корпуса" Максим Жорин.

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Ни шагу назад

"Напомню, что в 2013 году тоже вышло небольшое количество людей. Хочу подчеркнуть, что именно от адекватных действий и ответа от действующей власти, зависят дальнейшие действия тех людей, которые вчера выходили на Майдан. Мы будем продолжать, на данный момент это бессрочная акция, потому что мы не видит никакой реакции ни от президента, ни от его окружения. Поэтому мы будет продолжать проводить мирные акции. Я понимаю прекрасно, что Офис президента вчера хотел, чтобы были какие-то погромы, какие-то драки и столкновения. Однако этого не произошло. Мы готовы и дальше проводить мирные акции пока это будет в рамках адекватного поведения. Однако Офис президента должен учитывать опыт Януковича", – заявил Максим Жорин.

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