"Нацкорпус" заявив про безстрокову акцію до перевиборів президента

Голова центрального штабу "Нацкорпусу" Максим Жорін наполягає на виконанні вимог віче / Колаж "Сьогодні"

Акція, розпочата 1 грудня на Майдані у Києві під назвою "Захисти Україну – зупини переворот", безстрокова до виконання вимог організаторів.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1 заявив голова центрального штабу "Національного корпусу" Максим Жорін.

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Ні кроку назад

"Нагадаю, що у 2013 році теж вийшла невелика кількість людей. Хочу наголосити, що саме від адекватних дій та відповіді від чинної влади залежать подальші дії тих людей, які вчора виходили на Майдан. Ми будемо продовжувати, на цей момент це безстрокова акція, тому що ми не бачимо жодної реакції ні від президента, ні від його оточення, тому ми продовжуватимемо проводити мирні акції. Я розумію чудово, що Офіс президента вчора хотів, щоб були якісь погроми, якісь бійки та сутички. Не сталося. Ми готові й надалі проводити мирні акції, поки це буде в рамках адекватної поведінки. Проте Офіс президента має враховувати досвід Януковича", – заявив Максим Жорін.

Що сталося