На Банковой ответили на приглашение Зеленского в суд к Порошенко

Офис президент подготовит ответ, когда получит повестку / Фото: Коллаж: Сегодня
Президента Владимира Зеленского вызывают на судебное заседание, однако повестка в Офис президента еще не поступала. Об этом заявили Суспільному в ОП.
"Повестка не поступила, ответ будет, когда официально ее получим", – говорится в сообщении.
Повестку Зеленскому в Верховный суд обнародовал адвокат пятого президента Украины Игорь Головань в Facebook.
В сообщении идет речь о том, что главу государства Владимира Зеленского на 28 февраля вызывают в Верховный суд по иску, который ранее подал лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.
В чем обвиняют Зеленского
27 октября Большая палата Верховного суда обязала рассмотреть исковое заявление пятого президента Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому относительно так называемых пленок Бигуса. Порошенко потребовал от Зеленского и журналиста Дениса Бигуса опубликовать записи в первоначальном виде.
Кроме того, 23 декабря народные депутаты от партии "Европейская солидарность" подали в правоохранительные органы заявление о совершении государственной измены и финансировании терроризма президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением.
"Угольное дело" Порошенко
- Петра Порошенко подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
- Политика вызвали в ГБР на 23 декабря для вручения ходатайства о мере пресечения. Хотя прокуроры еще не определились, какую именно меру пресечения будут просить у суда.
- Сам Порошенко 21 декабря записал видео, в котором озвучил сроки своего возвращения в Украину. Сейчас он находится в Варшаве (Польша), где встречается с польскими и европейскими политиками.
- Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что дело против пятого президента Украины Петра Порошенко не вызовет никаких протестных настроений в обществе