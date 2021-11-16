Денисову не пустили к Саакашвили – власти Грузии назвали причину

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе (слева) объяснил отказ пустить омбудсмена Украины к Саакашвили. Фото: коллаж "Сегодня"

В Министерстве юстиции Грузии объясинили, почему украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пустили к заключенному Михаилу Саакашвили. Ведомство поясняет, что законодательство их страны "такого не предусматривает".

Об этом сообщает Sputnik.Грузия.

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"Грузинское законодательство не предусматривает вход (в тюремную больницу – ред.) украинского омбудсмена, и такой необходимости нет, у нас нет такого обязательства. Соответственно, когда заключенный находится в лечебном заведении, мы обязаны максимально постараться оградить его здоровья. Именно с этим мотивом омбудсмена пока не пустили", – сказал глава грузинского Минюста Рати Брегадзе.

При этом министр объяснил, почему до сих пор не встречался с Денисовой. По его словам, было бы хорошо, если бы омбудсмен Украины выслушала позицию Минюста, прежде чем делать односторонние заявления после последней встречи с Саакашвили в тюрьме №12 в городе Рустави.

"Было бы хорошо, если бы мы встретились тогда, и она выслушала бы нашу позицию, и была бы учтена позиция обеих сторон", – сказал Брегадзе.

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Состояние здоровья Саакашвили

После того как бывший президент Грузии объявил голодовку, состояние его здоровья начало ухудшаться. Он похудел за решеткой на 15 килограмм. Также у Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.

Консилиум врачей сделал срочное заявление о необходимости немедленного перевода политика в больницу с мультитехнологической аппаратурой. В результате 8 ноября Саакашвили на вертолете вывезли из исправительной колонии № 12.

Позже стало известно, что у него началась кровавая рвота и ему необходим гастроэнтеролог. Однако уже второй день у консилиума нет доступа к Михеилу для проведения соответствующих процедур.

Также мы показывали видео, как выглядит новая тюрьма Саакашвили и как на его приезд отреагировали зэки.