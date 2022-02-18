Удар в спину от Лукашенко: начнет ли Кремль вторжение в Украину из Беларуси

Переправу через речку Припять возвели в течение двух последних дней. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 17 февраля, обстановка на линии разграничения на Донбассе резко ухудшилась. С утра украинские позиции были обстреляны сепаратистами почти 30 раз, снаряды даже попали в детский сад, в котором находились дети. Однако в то время, пока внимание военных сосредоточено на Донбассе, в Беларуси, в 6 км от украинской границы, развернули понтонный мост через реку Припять. Стоит ли нам опасаться вторжения с севера и насколько ВСУ готовы к отражению атаки?

Мост через Припять

Спутники американской разведки зафиксировали, что на территории Беларуси появился понтонный мост, который ведет к территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника – Чернобыльской зоне отчуждения. Переправу через речку Припять возвели в течение двух последних дней. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

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Отметим, что сейчас в Беларуси проходят совместные с Россией военные учения "Союзная решимость-2022", однако в списке участков местности для учений территория заповедника не значится.

Понтонный мост через реку Припять вблизи белорусско-украинской границы / Фото: Reuters

Учитывая угрозу вторжения России в Украину и ранние заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что в случае войны его страна будет "в тесной связке с РФ", вполне возможно, что российско-белорусские войска прямо с учений могут пойти в атаку на Украину и именно для этого построен понтонный мост.

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Удар в спину от Лукашенко

Бывший замглавы Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что мост может быть использован для вторжения в Украину.

"Вполне вероятно, что в Кремле рассматривается возможность вторжения в Украину из Беларуси. Причины для атаки создадут искусственно. Это может быть провокация: якобы Украина первая напала на Беларусь, вынудив Россию защищать союзное государство и идти в контрнаступление", – объясняет "Сегодня" Романенко.

Игорь Романенко: "В Кремле рассматривает возможность вторжения в Украину из Беларуси. Причины для атаки создадут искусственно" / Фото: Facebook

В то же время военный эксперт Олег Жданов уверен, что вторжение со стороны Беларуси не имеет смысла.

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"Вход сухопутной группировки будет иметь огромные проблемы. Белорусское полесье – непроходимое для войск, это болото и лес", – говорит нам Жданов.

Об этом же информирует американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

"Российским солдатам и технике придется преодолевать Пинские болота, также известные как Припятские болота, одно из крупнейших заболоченных и лесных мест в Европе, простирающееся на 104 000 квадратных километров. Этот регион мешал нацистским войскам во время операции "Барбаросса" при вторжении Германии в Советский Союз в 1941 году", – говорится в отчете CSIS.

Олег Жданов: "Белорусское полесье – непроходимое для войск, это болото и лес" / Фото: Facebook

Военный эксперт, полковник запаса Якуб Войнаровский добавляет, что понтонный мост через Припять может быть моментально уничтожен тактическими средствам ВСУ.

"Дальность стрельбы нашей артиллерии, размещенной возле белорусской границы, составляет 18 км. Этого вполне достаточно для разрушения моста и ликвидации сил противника на нем", – говорит "Сегодня" Войнаровский.

По мнению эксперта, мост мог быть построен для проведения учений.

"То, что его нет в списке участков для учебных маневров, может быть последствием бардака в белорусской и российских армиях. Либо же это может быть очередной информационной диверсией для разжигания паники в Украине и на Западе", – говорит Войнаровский.

Тем не менее учения в Беларуси вызывают серьезные опасения на Западе.

"Наблюдается развертывание контингента в 30 000 военнослужащих, сил специального назначения, истребителей, включая Су-35, ракет двойного назначения "Искандер" и систем ПВО С-400", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В Альянсе не исключают, что наращивание боевого потенциала в Беларуси может свидетельствовать о планах России напасть на Киев с севера.

Йенс Столтенберг: "Наращивание боевого потенциала в Беларуси может свидетельствовать о планах России напасть на Киев с севера". Фото: aa.com.tr

Готова ли Украина оказать сопротивление врагу в случае вторжения

На протяжении 8 лет войны на Донбассе украинская армия стала сильнее. Сегодня Украина имеет вторую по численности армию в регионе, новую систему управления по натовскому образцу и современное оружие.

Так, благодаря усилиям Минобороны и помощи западных партнеров, на вооружении ВСУ появились:

ударные беспилотники турецкого производства Bayraktar TB2;

радары артиллерийской разведки;

переносные пусковые установки противотанковых ракет "Стугна-П";

американские противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin;

американские зенитно-ракетные комплексы Stinger;

британские противотанковые гранатометы NLAW.

Президент увидел, чем ВСУ будут защищать Украину / Фото: Официальный сайт президента Украины

Чего не хватает украинской армии

Украинская армия имеет довольно слабую авиацию, ПВО и флот. Об этом заявил бывший главнокомандующий НАТО, американский генерал Филипп Бридлав.

"Сухопутные силы Украины стали намного лучше и боеспособнее, но русские будут владеть воздухом и морем", – отметил генерал в комментарии NBC News.

Филипп Бридлав: "Украинская армия имеет довольно слабую авиацию". Фото: скриншот

Флот Украины, фактически ликвидированный после аннексии Крыма в 2014 году, теперь состоит главным образом из катеров береговой охраны, полученных от США и других стран Запада. Украина заказала 4 корвета с ракетным вооружением в Турции, но первый из них будет поставлен только в 2023 году.

Противовоздушную оборону Украины в основном обеспечивают системы времен СССР. В декабре 2021 года Украина запросила у США комплексы ПВО Patriot PAC-3.

О том, что ПВО является слабым местом украинской обороны, заявил и министр обороны Алексей Резников.

"Нам нужно создать современную систему ПВО и ПРО, мощный флот и береговую оборону. Нам нужна боевая авиация. Ракетная программа потребует значительных ресурсов, ее необходимо финансировать. Потому что это стратегические преимущества для страны", – заявил министр, добавив, что на оборону стране нужно 230-250 млрд гривен ежегодно.

Алексей Резников: "На вооружение Украине нужно 230 – 250 млрд грн ежегодно". Фото: hvylya.net

Украинцы будут сражаться за каждый город и каждое село

Бывший замглавы Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко отмечает, что сегодня украинская армия действительно сильнее, чем в 2014 году.

"Армия финансируется в разы лучше. Значительную военную помощь мы получили от западных партнеров. "Джавелины", "Стингеры", британские гранатометы, беспилотники. Армия может нанести врагу серьезный урон. Кроме того, в случае вторжения России в Украину ее армии придется столкнуться с масштабной "народной войной". Подразделения теробороны, партизаны. Украинцы будут сражаться за каждый свой город, каждое село. России это грозит кровавой баней", – говорит "Сегодня" Романенко.

Очередная партия военной помощи прибыла в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня, Посольство США в Украине

Якуб Войнаровский отмечает, что максимальный урон противнику нанесут армия и спецслужбы.

"ВСУ, Нацгвардия, пограничники и СБУ – в первую очередь нанесут серьезный удар по врагу", – говорит эксперт.

Олег Жданов считает, что, кроме армии, существенные проблемы российским агрессорам обеспечат и батальоны территориальной обороны.

"Задача армии вести боевые действия на фронте. Задача теробороны помогать ВСУ удерживать населенные пункты, а в случае отступления наших воинских подразделений, формировать диверсионно-разведывательные отряды и вести партизанскую войну", – говорит Жданов.

В Днепре появится современный Центр теробороны. / Фото: Коллаж: Сегодня

Эксперт также отмечает, что добровольческих батальонов в таком виде, в котором они существовали в 2014-2015 годах, уже не будет.

"Фактически участники добробатов теперь вливаются в подразделения теробороны", – говорит эксперт.

С 1 января 2022 года в соответствии с Законом Украины "Об основах национального сопротивления" в государстве начали разворачиваться силы теробороны. По словам министра Резникова, в состав Сил ТРО входят:

командование;

4 региональных управления;

25 бригад (по одной в каждой области и г. Киеве);

около 150 батальонов (один на район).

"До конца февраля подразделения ТРО будут укомплектованы не менее чем на 70% по всей стране. Оружием, одеждой, средствами связи и индивидуальной бронезащиты силы ТРО постепенно обеспечит Минобороны", – заявил Резников.

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