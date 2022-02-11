США ответили на военные маневры России в Черном и Азовском морях

В Посольстве США прокомментировали планы РФ по блокаде морей для Украины / Фото: Reuters, Facebook, Коллаж: Сегодня

Посольство США в Украине заявило о российской экономической войне против Украины из-за блокады Россией судоходства в Черном и Азовском морях под предлогом военно-морских учений.

"Российская экономическая война против Украины продолжается. Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует морским перевозкам, необходимым для экономики Украины", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

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Морская блокада

Россия планирует перекрыть значительную часть акватории в Черном и Азовском море, а также в Керченском проливе, для проведения военно-морских учений. Она направила к Черному морю шесть десантных кораблей с Северного и Балтийского флотов.

Руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко заявил, что нынешние действия Российской Федерации похожи на "морскую блокаду украинских портов".

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МИД Украины в связи с этим выразил решительный протест.

"Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, прежде всего для портов Украины", – говорится в сообщении министерства.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что выездное заседание Совета в Харькове 11 января будет посвящено действиям России в море.

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Угроза нападения на Украину