Раскол монобольшинства: 11 человек решат судьбу "слуг" в Раде

Фракция "Слуга народа" может лишиться нардепов. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат Роман Соха, который входит в МФО "Разумная политика", объявил о выходе из фракции "Слуга народа". Далее на очереди могут оказаться другие мажоритарщики президентской партии.

Об этом написал украинский блогер Роман Шрайк в Telegram.

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"Большой сенсации тут нет. Соха входит в объединение Дмитрия Разумкова. И, как мажоритарщик, может покинуть фракцию, не опасаясь потерять мандат", – поясняет он.

В межфракционное объединение экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова изначально входил 21 депутат-"слуга". Но одного исключила сама фракция, а сегодня, 30 ноября, еще минус один.

"Теперь в "Слуге народа" остается 19 "разумковцев", из которых 13 списочников и 6 мажоритарщиков. Эти 6 тоже могут без проблем покинуть фракцию", – пишет Шрайк.

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По его словам, если шестеро выйдут, в СН останется 236 депутатов. 13 "разумковцев"-списочников из фракции выходить не будут – могут только не голосовать с ней синхронно.

"То есть, чтобы монобольшинство перестало быть монобольшинством не только по сути, но и на бумаге, нужно изыскать еще 11 мажоритарщиков, желающих покинуть корабль", – подытожил Шрайк.

Выход Сохи из "Слуги народа"

Нардеп от "Слуги народа" Роман Соха на заседании Верховной Рады 30 ноября заявил о выходе из фракции. Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с трибуны и назвал назначение Ростислава Шурмы заместителем главы Офиса президента "последней каплей" в принятии решения о выходе из монобольшинства.

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Он сказал, что ему стыдно "за назначение милиционера (времен беглого экс-президента Виктора Януковича) Олега Татарова и лоббиста Харьковских соглашений Руслана Демченко". По его мнению, этих людей не должно быть на государственных должностях.

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