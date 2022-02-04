Минский формат до сих пор "жив", но есть проблема: заявление Кристины Квин

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Минский формат до сих пор может урегулировать ситуацию на Донбассе.

Об этом рассказала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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На вопрос, считает ли она, что Минские соглашения до сих пор живы, американский дипломат ответила:

"Мне кажется, что они не мертвы. Политические представители недавно встречались в Европе обсудить Минские соглашения. Все стороны присутствовали, все четверо представителей "нормандского формата". Кажется, они заявили, что собираются устроить еще одну встречу. Поэтому я бы не сказала, что Минские соглашения мертвы".

По ее словам, Минский формат до сих пор имеет возможность разрешить конфликт на Донбассе, однако заковыка в том, что документ стороны трактуют по-разному.

"Россия пытается его интерпретировать способом, неприемлемым для Украины, и просто подорвать суверенитет Украины. Поэтому, пока Россия требует интерпретации Минских договоренностей, которые не будут давать Украине быть суверенной нацией, конфликт не решить. Потому все зависит от России чтобы реализовать Минские соглашения, но оставить Украину независимым государством", – подчеркнула американский дипломат.

В США не считают, что Путин обязательно нападет на Украину

Оценивая российскую угрозу на границе с Украиной, Квин сказала:

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