Минские соглашения будут разрушены: у Зеленского сделали РФ предупреждение

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк / Фото: Коллаж: Сегодня

Если Россия в любом формате признает оккупационные структуры на Донбассе, это будет означать отказ РФ от Минских документов. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Принудительная паспортизация на оккупированных территориях, и укрепление рублевой зоны, и фактическое подключение оккупационных структур к административной системе России – это противоречит Минским соглашениям", – сказал он.

По его словам, все участники переговорного процесса признают Минские документы, как базовый путь для достижения мира на Донбассе. Также он напомнил, что российские власти тоже говорили, о том, что это и их официальная позиция.

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Также он напомнил, что в Госдуме РФ появились два проекта по так называемым "ДНР" и "ЛНР", один их которых мгновенно разрушит Минский процесс, другой является подготовкой почвы для разрушения.

В РФ хотят признать ЛДНР

19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.

10 февраля профильный комитет Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал сразу два варианта постановления об обращении палаты к президенту РФ признать так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики".

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Что заявили в Украине

Министр обороны Алексей Резников считает, что признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией ее отказа от Минских соглашений. Также он отмечал, что у самопровозглашенных республик нет абсолютно никакой субъектности, и это признает даже Россия.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук дал совет Российской Федерации на фоне ее планов. По его словам, попытки психологического давления на Украину продолжаются. Стефанчук предложил России сосредоточиться на своих проблемах.