Меркель попросила Путина угомонить Лукашенко

Путин тот человек, который может остановить поток мигрантов/ Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Германия обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой угомонить главного виновника кризиса мигрантов на границе ЕС – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Бундестага.

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Звонок другу

"Канцлер Ангела Меркель сегодня поговорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Телефонный звонок касался текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что использование мигрантов против Европейского Союза белорусским режимом бесчеловечно и совершенно неприемлемо. Канцлер попросила президента России повлиять на режим в Минске", – говорится в официальном сообщении.

Ситуация на границе