Меркель попросила Путіна вгамувати Лукашенка

Путін та людина, яка може зупинити потік мігрантів/ Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Німеччина звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням вгамувати головного винуватця кризи мігрантів на кордоні ЄС – самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Бундестагу.

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Дзвінок другу

"Канцлер Ангела Меркель сьогодні поговорила телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним. Телефонний дзвінок стосувався поточної ситуації на білорусько-польському кордоні. Канцлер наголосила, що використання мігрантів проти Європейського Союзу білоруським режимом нелюдське та абсолютно неприйнятне. Канцлер попросила президента Росії вплинути на режим у Мінську", – йдеться у офіційному повідомленні.

Ситуація на кордоні