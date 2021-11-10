Меркель попросила Путіна вгамувати Лукашенка

Путін та людина, яка може зупинити потік мігрантів/ Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Німеччина звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням вгамувати головного винуватця кризи мігрантів на кордоні ЄС – самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Бундестагу.
Дзвінок другу
"Канцлер Ангела Меркель сьогодні поговорила телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним. Телефонний дзвінок стосувався поточної ситуації на білорусько-польському кордоні. Канцлер наголосила, що використання мігрантів проти Європейського Союзу білоруським режимом нелюдське та абсолютно неприйнятне. Канцлер попросила президента Росії вплинути на режим у Мінську", – йдеться у офіційному повідомленні.
Ситуація на кордоні
- Лукашенко чекав, що у ситуацію з нелегалами може бути втягнутий і Кремль. Тому ще 9 листопада він заявив, що помилки Білорусі у ситуації на кордоні з Польщею можуть залучити до того, що відбувається, Росію.
- Все почалося ще влітку, коли на початку липня Лукашенко влаштував Литві міграційний терор, "заваливши" цю країну нелегалами. За перші шість місяців 2021 року литовські прикордонники зупинили на шляху з Білорусі у 20 разів більше мігрантів, ніж за весь 2020-й.
- У зв'язку з цим литовці почали посилювати кордон, дійшло до того, що Україна передала Литві колючий дріт як гуманітарну допомогу.
- США закликали Лукашенка зупинити потік нелегальних мігрантів у Литву.
- Вже на початку вересня Польща запровадила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів. Відповідне рішення ухвалив президент Анджей Дуда.
- МЗС України повідомило, що біля кордонів нашої країни спостерігається збільшення потоків мігрантів.