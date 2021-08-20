Меркель хочет вытянуть Минские соглашения из тупика – канцлер назвала условие

По итогам переговоров в Москве президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель немецкий лидер отметила, что в Минских договоренностях нет прогресса, а российский политик пожаловался на новый закон Украины.

"Касательно Минских соглашений: мы не достигли тех целей, которые хотели достичь. Но это – тот формат, который у нас есть. Включая трехстороннюю контактную группу, переговоры с сепаратистами в Донецкой и Луганской областях. С этим форматом нужно определиться бережно. Но прогресс не такой, который я хотела бы видеть. И если мы найдем повестку дня, мы можем согласовать переговоры на высшем уровне. Но нам нужно знать, о чем говорить", – сказала Ангела Меркель.

Немецкий канцлер также отметила, что во время своего визита в Киев 22 августа, она будет обсуждать тему повестки дня, которую можно было бы выносить на международные переговоры.

"Любой даже маленький прогресс может оказаться решающим. Но это очень амбициозная цель, очень сложная задача, здесь много разных факторов. Я рекомендую все-таки этот формат, пусть он даже затянулся дольше, чем мы хотели бы, но нужно не давать ему зайти в тупик", – сказала канцлер.

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Путин на это заметил, что никакого другого инструмента кроме "нормандского формата" и Минских соглашений нет для достижения мира.

"К этому нужно относиться очень бережно и с уважением, несмотря на то, что нам пока окончательных целей урегулирования достичь не удалось. Минские соглашения закреплены в соответствующей резолюции Совбеза ООН. В этом смысле Минские соглашения приобрели формат нормы международного права", – считает хозяин Кремля.

Жалоба

А при завершении обсуждения данного вопроса во время пресс-конференции Путин сообщил, что проинформировал госпожу федерального канцлера, что в Верховную Раду внесен очередной проект закона, который, по его мнению, угрожает Минским соглашениям.

"Если этот закон будет принят, это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из Минского процесса. Там все противоречит Минским соглашениям. Я надеюсь, что канцлер в ходе своего визита окажет определенное давление на украинские власти и закон этот принят не будет".

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