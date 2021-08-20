Меркель хоче витягнути Мінські угоди з глухого кута – канцлер назвала умову

За підсумками переговорів в Москві президента РФ Володимира Путіна з канцлером ФРН Ангелою Меркель німецький лідер зазначила, що в Мінських домовленостях немає прогресу, а російський політик поскаржився на новий закон України.

"Відносно Мінських угод: ми не досягли тих цілей, які хотіли досягти. Але це – той формат, який у нас є. Включаючи тристоронню контактну групу, переговори з сепаратистами в Донецькій і Луганській областях. З цим форматом потрібно визначитися дбайливо. Але прогрес не такий, який я хотіла б бачити. І якщо ми знайдемо порядок денний, ми можемо узгодити переговори на вищому рівні. Але нам потрібно знати, про що говорити ", – сказала Ангела Меркель.

Німецький канцлер також зазначила, що під час свого візиту до Києва 22 серпня , вона буде обговорювати тему порядку денного, яку можна було б виносити на міжнародні переговори.

"Навіть маленький прогрес може виявитися вирішальним. Але це дуже амбітна мета, дуже складне завдання, тут багато різних факторів. Я рекомендую все-таки цей формат, нехай він навіть затягнувся довше, ніж ми хотіли б, але потрібно не давати йому зайти в глухий кут ", – сказала канцлер.

Реклама

Путін на це зауважив, що ніякого іншого інструменту крім "нормандського формату" і Мінських угод немає для досягнення миру.

"До цього потрібно ставитеся дуже дбайливо і з повагою, незважаючи на те, що нам поки остаточних цілей врегулювання досягти не вдалося. Мінські угоди закріплені у відповідній резолюції Радбезу ООН. У цьому сенсі Мінські угоди набули формат норми міжнародного права ", – вважає господар Кремля.

Скарга

А при завершенні обговорення даного питання під час прес-конференції Путін повідомив, що поінформував пані федерального канцлера, що до Верховної Ради внесено черговий проєкт закону , який, на його думку, загрожує Мінським угодами.

"Якщо цей закон буде прийнятий, це буде означати фактичний вихід України в односторонньому порядку з Мінського процесу. Там все суперечить Мінським угодам. Я сподіваюся, що канцлер в ході свого візиту матиме певний тиск на українську владу і закон цей прийнятий не буде".

Спільні заяви