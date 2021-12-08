Макрон проведет переговоры с Зеленским и Путиным – что обсудят

Президент Франции инициирует встречу / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в ближайшее время встретиться со своими коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание lunion со ссылкой на объявление Елисейского дворца.

"Макрон намерен найти "возможность для деэскалации напряженности" между Украиной и Россией", – пишет издание.

Кроме того, Макрон проведет переговоры с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Цель этой встречи – найти способы возобновления взаимодействия с Россией в рамках нормандского формата между Украиной, РФ, Германией и Францией.

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"Пять лидеров подтвердили свою решимость работать вместе, чтобы гарантировать суверенитет Украины и гарантировать ее стабильность и безопасность. В связи с этим они следят за проявлением любой агрессии со стороны России в отношении Украины", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что весной 2021 года Макрон, Меркель и Путин провели переговоры в формате видеоконференции, обсудив ситуацию на Донбассе, обращение с российским оппозиционером Алексеем Навальным и вероятность регистрации в ЕС российской вакцины от коронавируса "Спутник V". У Зеленского на это отреагировали достаточно сдержанно.

Байден и Путин

7 декабря прошли переговоры двух лидеров – главы России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Основной темой была – Украина.

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Джозеф Байден пригрозил Владимиру Путину "серьезными экономическими санкциями" против РФ, если произойдет вторжение на территорию Украины.

Кроме этого, Байден рассказал Путину о планах отключить Россию от мировой финансовой системы, приостановить "Северный поток – 2" и подготовить еще "активные, ясные ответы" на возможную российскую военную агрессию в Украине.

Белый дом также анонсировал: Байден проведет беседу с Зеленским 9 декабря.