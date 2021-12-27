Лукашенко смогут снять? В Беларуси обнародовали обновления к Конституции

Один и тот же человек не сможет быть президентом более двух сроков подряд / Фото: Коллаж: Сегодня

Правовой портал Беларуси опубликовал проект Конституции республики, которому предстоит процедура публичного обсуждения. Согласно ему, для поста президента устанавливается ограничение по срокам.

Жителям страны предложили высказать свое мнение относительно проекта обновленной Конституции. Сделать они это могут в виде письма на электронную почту Национального центра правовой информации или через электронную форму на его сайте.

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Какие будут изменения в Конституции

ограничение количества президентских сроков (максимум 2). Положения об ограничении числа сроков президентских полномочий начнут действовать после того, как в должность вступит вновь избранный глава государства;

увеличение возрастного порога для кандидата в президенты (не моложе 40 лет);

запрет выдвигаться в президенты людям с иностранным гражданством, лицам с видом на жительство или другими документами иностранных государств;

президент не сможет назначать членов Центризбиркома, назначать и увольнять председателей Конституционного суда и Верховного суда;

назначать глав КС, ВС и Центризбиркома будет Всебелорусское народное собрание;

Всебелорусское народное собрание может сместить президента, если он нарушит Конституцию;

Конституция даст лидеру страны право вводить чрезвычайное положение при попытках мятежа, возникновении массовых и иных беспорядков.

в случае гибели президента его обязанности переходят к главе Совета Республики;

после завершения своего срока президент Беларуси может прижизненно быть членом Совета Республики.

Лукашенко захватил власть

Выборы президента Беларуси в 2020 году закончились массовыми столкновениями людей, не согласных с оглашенными ЦИК результатами, с силовиками и последовавшими за протестами репрессиями со стороны власти. таким образом Лукашенко остался у власти на шестой срок.

Верховная Рада приняла заявление о том, что Украина не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси, поскольку выборы в этой стране были нечестными.

Страны Европейского Союза также не признали Лукашенко президентом и начали вводить санкции против его режима.

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Чтобы Меркель позвонила Лукашенко, ему потребовалось вместе со своим главным союзником Владимиром Путиным организовать миграционный кризис на восточной границе ЕС.

Запад не признал результатов выборов, заявив о массовых фальсификациях и репрессиях в отношении протестующих.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на Западе его считают полноправным президентом, а все остальное его мало интересует.