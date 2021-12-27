Лукашенко зможуть зняти? У Білорусі оприлюднили оновлення до Конституції

Одна й та сама людина не зможе бути президентом більше двох термінів поспіль / Фото: Колаж: Сьогодні

Правовий портал Білорусі опублікував проєкт Конституції республіки, який має пройти процедуру громадського обговорення. Відповідно до нього, на пост президента встановлюється обмеження за термінами.

Жителям країни запропонували висловити свою думку щодо проекту оновленої Конституції. Зробити вони це можуть як листи на електронну пошту Національного центру правової інформації або через електронну форму на його сайті.

Реклама

Які будуть зміни до Конституції

обмеження кількості президентських термінів (максимум 2). Положення про обмеження кількості термінів президентських повноважень почнуть діяти після того, як на посаду вступить новообраний глава держави;

збільшення вікового порогу для кандидата у президенти (не молодше 40 років);

заборона висуватись у президенти людям з іноземним громадянством, особам з видом на проживання або іншими документами іноземних держав;

президент не зможе призначати членів Центрвиборчкому, призначати та звільняти голів Конституційного суду та Верховного суду;

призначати голів КС, ВС та Центрвиборчкому будуть Всебілоруські народні збори;

Всебілоруські народні збори можуть усунути президента, якщо він порушить Конституцію;

Конституція дасть лідерові країни право вводити надзвичайний стан при спробах заколоту, виникненні масових та інших заворушень.

у разі загибелі президента його обов'язки переходять до голови Ради Республіки;

після завершення свого терміну президент Білорусі може бути членом Ради Республіки.

Лукашенко захопив владу

Вибори президента Білорусі у 2020 році закінчилися масовими зіткненнями людей, не згодних з оголошеними ЦВК результатами, з силовиками і репресіями з боку влади, що відбулися після протестів. таким чином Лукашенко залишився при владі на шостий строк.

Верховна Рада ухвалила заяву про те, що Україна не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі, оскільки вибори у цій країні були нечесними.

Країни Європейського Союзу також не визнали Лукашенка президентом та почали вводити санкції проти його режиму.

Реклама

Щоб Меркель зателефонувала Лукашенку, йому потрібно було разом зі своїм головним союзником Володимиром Путіним організувати міграційна криза на східному кордоні ЄС

Захід не визнав результатів виборів, заявивши про масові фальсифікації та репресії стосовно протестувальників.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на Заході його вважають повноправним президентом а все інше його мало цікавить.