Лерос взорвал Сеть своим средним пальцем Зеленскому – яркие мемы

Украинцы высмеяли Лероса. Коллаж "Сегодня"

Внефракционный народный депутат сегодня в Верховной Раде "отличился" – показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому, который тоже там присутствовал. Веселей всего от этого простым украинцам, мемы уже покоряют Сеть. Мы собрали самые интересные реакции.

Пользователи отмечают, что хоть Лерос и воюет против "слуг народа", с которыми шел в парламент, "но сегодня от этой политики Лерос отошел не далеко, взяв пример с главы фракции Давида Арахамии, который и основал этот тренд в стенах парламента".

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"Украинский депутат Лерос показал неприличный жест главе Офиса Зеленского... Еще говорят, что через пару часов после этого Лерос обратился в травматологию...", – пишут на просторах Twitter.

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А кто-то собрал главных "факеров" парламента в одной картинке.

Доставалось не только Зеленскому: "Раньше в парламент хоть реквизит приносили. А сейчас – полная импровизация. Все упрощается. Все упрощаются".

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"Ребят, ну "фак" – это уже совсем не алле. Не дипломатично, не этично и просто фу. Кто бы что не думал о ком, тыкать "факи" – детский сад".

Как мы уже писали, Гео Лероса требуют наказать за средний палец Зеленскому в Раде. Его могут отстранить от заседаний парламента.

Леросу грозит три года тюрьмы