Лерос прямо в Раде показал Зеленскому средний палец (видео)

Гео Лерос резко высказался на заседании ВР. Фото: коллаж "Сегодня"

Скандально известный народный депутат Гео Лерос сегодня, 4 ноября, во время пленарного заседания Верховной Рады назвал президента Владимира Зеленского предателем и показал ему средний палец. После чего спикер ВР Руслан Стефанчук выключил Леросу микрофон.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"Добрый день, господин президент! Вижу ваш Ермак тоже здесь. Я хочу вам сказать, что я не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно травить на меня свои правоохранительные органы, клепать дело. Но я не боюсь говорить правду. Вы главный предатель в стране!" – сказал Лерос, обращаясь к президенту.

Леросу грозит три года тюрьмы