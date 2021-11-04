Лерос прямо у Раді показав Зеленському середній палець (відео)

Гео Лерос різко висловився на засіданні ВР. Фото: колаж "Сьогодні"

Скандально відомий народний депутат Гео Лерос сьогодні, 4 листопада, під час пленарного засідання Верховної Ради назвав президента Володимира Зеленського зрадником і показав йому середній палець. Після чого речник ВР Руслан Стефанчук вимкнув Леросу мікрофон.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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"Добрий день, пане президенте! Бачу ваш Єрмак теж тут. Я хочу вам сказати, що я не боюся говорити правду. Ви можете скільки завгодно цькувати на мене свої правоохоронні органи, кліпати справу. Але я не боюся говорити правду. Ви головний зрадник у країні!" – сказав Лерос, звертаючись до президента.

Леросу загрожує три роки в'язниці