Лерос прямо у Раді показав Зеленському середній палець (відео)

Гео Лерос різко висловився на засіданні ВР. Фото: колаж "Сьогодні"
Скандально відомий народний депутат Гео Лерос сьогодні, 4 листопада, під час пленарного засідання Верховної Ради назвав президента Володимира Зеленського зрадником і показав йому середній палець. Після чого речник ВР Руслан Стефанчук вимкнув Леросу мікрофон.
Про це повідомляє "Сьогодні".
"Добрий день, пане президенте! Бачу ваш Єрмак теж тут. Я хочу вам сказати, що я не боюся говорити правду. Ви можете скільки завгодно цькувати на мене свої правоохоронні органи, кліпати справу. Але я не боюся говорити правду. Ви головний зрадник у країні!" – сказав Лерос, звертаючись до президента.
Леросу загрожує три роки в'язниці
- Раніше ми повідомляли, що Державне бюро розслідувань за дорученням Офісу генпрокурора починає розслідування за фактом можливого кримінального правопорушення з боку народного депутата Гео Лероса у справі про підпал його машини. Слідство припускає, що він міг сам підлаштувати злочин.
- 13 вересня на одному з Telegram-каналів було опубліковано відео, на якому нібито Лерос за грошову винагороду підшукує співучасників для підпалу машини. Більш того, він детально розповідає, як збирається після "замаху" на свій автомобіль використовувати це проти влади, мовляв, це йому мстять за політичну діяльність.
- 21 вересня Лерос побував на допиті у столичній поліції в рамках справи про підпал його машини у серпні минулого року. У цій справі він проходить як потерпілий.
- Леросу загрожує три роки в'язниці. Проти нього Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за підозрою у перешкоджанні діяльності народного депутата та депутата місцевої ради.