Крутой разворот или уловка для врага: как следует воспринимать слова Пристайко об отказе от НАТО

Вадим Пристайко вызвал шквал критики своим недавним интервью / Коллаж "Сегодня"

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, чтострана может отказаться от вступления в НАТО, если это может предотвратить войну с Российской Федерацией. Об этом он заявил в интервью журналисту Стивену Нолану в эфире BBC Radio 5.

Такие заявления вызвали волну возмущения и среди украинских дипломатов, и среди политиков. Ведь слова Пристайко прямо противоречат Конституции Украины. Какая реакция может последовать за такими неосторожными репликами – выяснила редакция "Сегодня".

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Вынужденная мера

Вадим Пристайко высказался иностранному журналисту, что отказ от НАТО может быть вынужденной мерой перед опасностью полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Вместе с тем, он напомнил, что стремление нашей страны к членству в Североатлантический альянс закреплено в Основном Законе Украины.

"Да, вы правы, это то, что записано в нашей Конституции. Я сейчас отчасти иду против главного документа, который мы имеем. ...Когда я говорю это, что мы гибки, пытаясь найти лучший выход. Если нам придется пройти через какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно", - сказал Пристайко.

Таким образом, посол намекнул, что государство готово сделать шаг назад ради сохранения мира. Позже он уточнилследующее:

"Что касается НАТО, то Украина оставляет свой курс, однако "вынуждена искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас".

Вадим Пристайко высказался о возможном отказе от вступления в НАТО / Фото: politeka.net

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Вырвали из контекста

Сразу же после публикации первого тезиса последовало опровержение, якобы дипломата неправильно поняли. Спикер МИДа Украины Олег Николенко сказал в комментарии "Сегодня":

"Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс. Но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной задачей. При этом ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины", - сказал Николенко.

Олег Николенко назвал высказывания дипломата "вырванными из контекста" / Фото: События Украина

Моментально отреагировали на сканда и в Офисе президента. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в комментарии УНИАН отметил, что послу в Великобритании следует объясниться:

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"Господин посол использовал слово "гибкость". Думаю, стоит дать ему возможность объяснить, что именно он имел в виду, прежде чем делать какие-то выводы, особенно такие громкие".

На Западе не поймут?

Заявление своего коллеги раскритиковали и дипломаты. Руслан Осипенко в эфире "Украина 24" отметил:

"Дипломат должен быть аккуратен в своих высказываниях. Его слова могут неоднозначно воспринять на Западе".

В свою очередь политолог-международник Андрей Бузаров в комментарии нашему изданию говорит, что международные партнеры ждут от Украины трезвой оценки событий:

"Любой аналитик скажет, что на сегодняшний день в силу многих причин интеграция в НАТО невозможна. Дело не только в действиях России, а в самом Альянсе. Это нужно просто признать на официальном уровне, а наши власти по политическим соображениям этого не делают. Поэтому если представители украинской дипломатии будут подобный анализ делать, это наоборот будут воспринимать не как отказ от интеграции в НАТО. Это здравая оценка ситуации, ее на Западе встретят с пониманием", – объяснил Бузаров.

Андрей Бузаров считает слова Пристайко адекватной оценкой реальности / Фото: Facebook

С ним согласен и политический эксперт Валерий Клочок, мол, скандал вокруг темы Украина-НАТО имеет политический окрас.

"Действительно, эта контраверсийность восприятия необходимости вступления в НАТО обусловлена ​​именно политическим противостоянием внутри страны, что существенно усложняет внутренние процессы, усложняет наш внешнеполитический курс... Впрочем, Альянс четко артикулирует: он не готов и Украины в НАТО не будет. Это говорит о том, что этот вопрос чисто политический и не имеет практического контекста", – говорит эксперт.

Валерий Клочок: "Альянс четко артикулирует: он не готов и не будет Украина в НАТО" / Фото: Facebook

Последует ли наказание

В Пристайко полетело много камней со стороны политиков. Эмоционально прокомментировал ситуацию народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко:

"Один человек Зеленского готов от НАТО отказаться, другой наоборот... Давайте мы как-нибудь соберемся и хоть неделю проведем без какой-либо херни. Простите на слове. Ну сколько же можно?", - написал политик в своем Телеграмм-канале.

Глава "ЕС" Петр Порошенко и вовсе потребовал отставки посла. Но эксперты сомневаются, что последует наказание в таком формате. Андрей Бузаров называет Вадима Пристайко одним из лучших профессионалом, которые находятся на дипломатической службе Украины:

"Его высказывания иногда могут быть личного, иногда оценочного, а иногда официального характера. Поэтому если какие-то партии, люди, граждане Украины ходят, чтобы страна была в НАТО, это их личная позиция, но это не означает смену курса".

Международный политолог Владимир Воля призывает разобраться в ситуации и не делать поспешных выводов:

"Мы не видели полного текста интервью и здесь для меня остаются две версии: либо Пристайко проговорился с учетом каких-то разговоров между иностранными правительствами и украинскими властями по поводу такого гипотетического сценария, либо это был экспромт и исключительно результат общения журналиста и посла", – объяснил журналисту "Сегодня" Воля.

Владимир Воля называет две версии причины высказывания / Фото: Facebook

Кто такой Пристайко

Вадим Владимирович Пристайко в свое время занимал должность министра иностранных дел Украины. Через полгода работы в МИД, в марте 2020 года его назначили вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

В июне того же года Верховная Рада уволила его с этой позиции. Позже Пристайко предложили должность посла Украины в Великобритании.

Напомним, что ранее из-за неосторожных высказываний о том, что "Украина никогда не вернет Крым", лишился должности главнокомандующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах.