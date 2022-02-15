Кравчук, Кучма и Ющенко потребовали гарантий от подписантов Будапештского меморандума

Президенты потребовали гарантий безопасности / Коллаж "Сегодня"

Три первых президента Украины призвали страны-подписанты Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештского меморандума) предоставить Киеву эти самые гарантии на фоне сообщений о готовящемся нападении России.

Совместное обращение бывших украинских президентов опубликовано в Фейсбуке.

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"Сегодня – решающий момент, когда можно доказать, что Будапештский меморандум не был простым обманом. Что сильный может быть честным и смелым. Что сила – не только в возможности угрожать тем, кто слабее, но и в умении держать свое слово. Так докажите свою подлинную силу. Реально, действительно помогите тем, кто вам когда-то поверил. Сделайте, наконец, те шаги, которые способны остановить агрессора, а не подкрепить его веру в безнаказанность. Скажите, наконец, те слова, которые заставят его задуматься, а не насмешливо улыбаться", – потребовали Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

В подписанном ими обращении отмечается, что если сегодня мы проигрываем, никаких Будапештских меморандумов больше не будет – никто больше никогда не поверит в международные гарантии. "Поэтому на кону сейчас не только судьба Украины и ваш мировой авторитет. На кону – будущее безопасности всего мира", – заключили политики.

Напоминание

Президенты напомнили, что почти три десятилетия назад США, Великобритания и Россия обязались перед Украиной уважать ее независимость и территориальную целостность. Предоставление гарантий безопасности в 1994 году стало условием добровольного отказа Украины от его ракетно-ядерного потенциала. В то время он был третьим в мире, превосходя потенциалы Франции, Великобритании и КНР.

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"Теперь Украина может вспоминать торжественные обещания "большой четверки" (мы были благодарны за то, что к меморандуму присоединился Китай) разве что как издевательство. Еще в 2014 году Россия разрушила нашу территориальную целостность, оккупировав Крым и часть Донбасса. Сегодня с трех сторон на Украину направлена ​​угроза дальнейшего военного вторжения. Мы оказались перед перспективой экономической блокады – энергетической с севера, морской с юга. Между тем, недопустимость экономического давления на Украину тоже была зафиксирована как один из пунктов Будапештского меморандума", – напомнили Кравчук, Кучма и Ющенко.

Обстановка