Кравчук, Кучма та Ющенко зажадали гарантій від підписантів Будапештського меморандуму

Президенти вимагають гарантій безпеки / Колаж "Сьогодні"
Три перші президенти України закликали країни-підписанти Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму) надати Києву ці самі гарантії на тлі повідомлень про підготовку нападу Росії.
Спільне звернення колишніх українських президентів опубліковано у Фейсбуці.
Заява
"Сьогодні – вирішальний момент, коли ще можна довести, що Будапештський меморандум не був простим обманом. Що сильний може бути чесним та сміливим. Що сила – не лише у можливості погрожувати тим, хто слабший, а й в умінні тримати власне слово. Так доведіть свою справжню силу. Реально, дійсно допоможіть тим, хто вам колись повірив. Зробіть нарешті ті кроки, які здатні зупинити агресора, а не підкріпити його віру у безкарність. Скажіть нарешті ті слова, які змусять його замислитися, а не глузливо посміхатися", – зажадали Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко.
У підписаному ними зверненні наголошується, що якщо сьогодні ми програємо, жодних будапештських меморандумів більше не буде – ніхто більше ніколи не повірить у міжнародні гарантії. "Тому на кону зараз не лише доля України та ваш світовий авторитет. На кону – майбутнє безпеки всього світу", – повідомили політики.
Нагадування
Президенти нагадали, що майже три десятиліття тому США, Велика Британія та Росія зобов'язалися перед Україною поважати її незалежність та територіальну цілісність. Надання гарантій безпеки у 1994 році стало умовою добровільної відмови України від її ракетно-ядерного потенціалу. На той час він був третім у світі, перевершуючи потенціали Франції, Великої Британії та КНР.
"Тепер Україна може згадувати урочисті обіцянки "великої четвірки" (ми були вдячні, що до меморандуму приєднався Китай) хіба що як знущання. Ще у 2014 році Росія зруйнувала нашу територіальну цілісність, окупувавши Крим та частину Донбасу. Сьогодні з трьох сторін на Україну направлена загроза подальшого військового вторгнення. Ми опинилися перед перспективою економічної блокади – енергетичної з півночі, морської з півдня. Між тим неприпустимість економічного тиску на Україну теж була зафіксована як один з пунктів Будапештського меморандуму", – нагадали Кравчук, Кучма та Ющенко.
Обстановка
- Заява трьох колишніх лідерів з'явилася через кілька годин після того, як британські ЗМІ повідомили про можливість нічного вторгнення військ Росії.
- Розвідка НАТО поки що не підтверджує факту відведення російських військ від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков уранці 15 лютого.
- Раніше американське агентство Bloomberg повідомило з посиланням на свої джерела, що вторгнення може розпочатися вже 16 лютого