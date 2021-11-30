Конституционный суд расстроил Зеленского – Банковая ответила

У Зеленского говорят, что реформы не остановить / Коллаж "Сегодня"

Затягиванием времени в надежде на отказ от судебной реформы считают в Офисе президента Украины отказ в принятии присяги от двух судей, которых 26 ноября президент Владимир Зеленский назначил судьями Конституционного суда.

Об этом на своей странице с Фейсбуке сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

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Зеленский расстроен

"Владимир Зеленский расстроен отказом КСУ принимать присягу кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте. Для Офиса Президента это выглядит затягиванием времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный Суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ. Вместе с тем Президент надеется, что в Верховном Суде осознают общественный запрос на судебную реформу, как и то, что она является ключевым условием для экономического развития нашей страны", – написал Никифоров.

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