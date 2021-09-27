Комаровский эмоционально высказался про инициативы секретаря СНБО

Комаровский (слева) "наехал" на Данилова. Коллаж "Сегодня"

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский в своей программе "Итоги недели" на телеканале "Украина 24" раскритиковал инициативы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова – припомнил ему и закон об олигархах, и латиницу.

Доктору не нравится, что журналисты в принципе обращают внимание на такие заявления и говорят об этом.

"Есть у нас структура, называется – Совет национальной безопасности и обороны. Кто возглавляет этот Совет? Наш любимый президент. Они решают важные вопросы. И вот в рамках этого СНБО назначили человека, секретаря – как у меня есть секретарь, офис-менеджер, который приводит офис в порядок. Какие по Конституции права у секретаря СНБО? Кто это вообще? Это же мы сделали из Данилова звезду мировой величины, определеяющего политику страны, назначающего, кто олигарх, а кто нет", – сказал Комаровский.

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Также доктор прокомментировал слова Данилова о смене кирилицы на латиницу.

"Ну хочет он, это его программа. Он может тризуб сделать четырехзубом, например. Давайте "Київ" будем писать через букву "є". От них же всего можно ожидать. Давайте на флаге цвета местами поменяем", – резюмировал он.

Последние заявления Данилова

После его предложения отказаться от кириллицы, в сети вспыхнула жаркая дискуссия, многим эта идея не понравилась. В ответ Данилов потроллил противников латиницы и добавил, что готов обсуждать этот вопрос и дальше.

Также секретарь СНБО известен своей ярой поддержкой закона об олигархах. Он приветствовал принятие документа Верховной Радой, а также рассказывал, что в Украине разработали систему мониторинга олигархов.

Недавно случился любопытный казус на брифинге с участием Данилова. Ему не понравился вопрос журналиста на русском языке.

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Как мы писали ранее, журналист Дмитрий Гордон негативно отреагировал на слова Данилова о латинице, хотя похвалил его инициативу об изучении английского языка на национальном уровне.