"Чистая хрень, бред собачий": реакция Гордона на слова Данилова про латиницу

Секретарь СНБО не прочь перейти в Украине с кириллицы на латиницу, что вызвало бурю возмущения в обществе

Гордон (слева) раскритиковал Данилова за латиницу, но похвалил за английский. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон раскритиковал секретаря СНБО Алексея Данилова за его позицию о переходе с кириллицы на латиницу в Украине и назвал это бредом.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

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В первую очередь он похвалил инициативу Данилова об изучении английского языка на национальном уровне.

"Я чувствую себя неполноценным, потому что не знаю английского языка и это моя проблема. Я не могу на равных общаться с огромным количеством людей", – сказал журналист.

Комментируя слова секретаря СНБО о переходе с кириллицы на латиницу Гордон отметил, что вопросы языка, национальных героев, конфессий и т.п. должны быть последними в ряду наиважнейших вопросов. А в первую очередь нужно разобраться с экономикой и уровней жизни в целом.

"Ну какая латиница – это чистая хрень. Какая латиница, о чем вы. Давайте древнегреческий, на арабском языке… Ну что это такое, это уровень государства сегодня на латиницу переходить? … Данилов молодец, что закрыл каналы Медведчука, я говорю – браво. Говорит про английский язык – прекрасно. Говорит про латиницу – это бред собачий. Но пусть он на меня за это не обижается … Я просто думаю, что он не очень удачно высказался", – сказал он.

Кириллица или латиница – история вопроса

Переход украинского языка на латинский алфавит обсуждается в Украине не первый год и даже не первое десятилетие. На самом деле у этого вопроса яркая многовековая история, в которой круто замешаны амбиции соседних государств, желания украинской интеллигенции и, как положено, политика.

Первые тексты на украинском языке, полностью записанные латиницей, на десятки лет старше Переяславских соглашений середины XVII века. Впрочем, несмотря на популярность темы, наличие сторонников перехода госязыка на латиницу и массу вариантов новой азбуки, Украина пока все еще далека от такой языковой реформы.

Журналисты "Сегодня" вспомнили о главных попытках отказаться от привычных нашему глазу букв и узнали, к каким аргументам прибегают сторонники подобных изменений, а также почему латиница может навредить украинскому языку. Более подробно читайте в материале Переход на латиницу: польза и вред для Украины.

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Напомним, в 2017 году в Казахстане одобрили переход казахского языка с кириллицы на латиницу. После этого на тот момент министр иностранных дел Павел Климкин предложил подумать о переходе Украины на латиницу, что вызвало немало споров.

В то время директор Института национальной памяти Владимир Вятрович назвал причины, почему Украине лучше не переходить на латиницу. Одновременное использование кириллицы и латиницы не приведет к добру, считает историк.