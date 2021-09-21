Киевский форум по безопасности готовит встречу с молодежью – обсудят ЕС и НАТО

Перед молодыми активистами выступят известные иностранные дипломаты. Фото: ksf.openukraine.org

Киевский форум по безопасности начинает новую инициативу – молодежные встречи о развитии и безопасности Украины, которые пройдут в различных регионах нашей страны. Первая молодежная встреча "Запад-Восток, Север-Юг" состоится во Львове 24-25 сентября, где примут участие 100 молодых профессионалов и активистов из разных областей.

"Запад-Восток, Север-Юг" – под таким названием КФБ будет собирать молодых активистов, чтобы вместе с известными украинскими и мировыми политиками, дипломатами и экспертами обсуждать актуальные проблемы национальной и региональной безопасности, а также курс Украины в ЕС и НАТО. Украина должна сделать все возможное, чтобы стать членом НАТО и ЕС в обозримом будущем – это главный лейтмотив деятельности КФБ.

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Инициатор события стал Арсений Яценюк, председатель Киевского форума, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах.

К участникам встречи обратятся:

посол Дэниел Фрид, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии в 2005-2009 годах и координатор санкционной политики в Администрации Обамы;

посол Стивен Пайфер, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии в 2000-2004 годах, посол США в Украине в 1998-2000 годах;

посол Канады в Украине Лариса Ґаладза;

посол Германии в Украине Анка Фельдгузен;

посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг;

временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин;

директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Кляйне.

Также среди гостей форума:

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министр образования Украины в 2016-2019 годах Лилия Гриневич;

народный депутат Николай Княжицкий;

директор Украинского Института национальной памяти Антон Дробович;

историк и журналист Александр Зинченко;

директор Львовской бизнес-школы УКУ София Опацкая;

соучредители Холдинга эмоций "!FEST" Юрий Назарук и Андрей Худо.

Киевский форум – ведущий международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Напомним, президент Эстонии Кирсти Кальюлайд ранее заявляла, что Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству. А недавно в рамках форума YES Brainstorming в Киеве Кальюлайд снова "отметилась", сказав, что Украина для вступления в ЕС должна выполнить все т. н. копенгагенские критерии, но подчеркнула, что Киев пока "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне неприятных заявлений эстонского лидера назвал причину, почему Украину не берут в ЕС. Он призвал европейцев к честному разговору, а не только к требованиям реформ.

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк отреагировал на скандальное заявление Кальюлайд.